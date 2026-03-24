Všichni si tak nějak dovedou představit typickou paletu jarních barviček. Že by šlo o cukrové odstíny? Bingo! Přesně ty v sobě nesou tu pravou tvář jara: světlou a vzdušnou, předurčenou k probuzení šatníku. Mají zkrátka jasný úkol postupně vás rozzářit.
Nicméně podobně jako loni nepůjde o úplně přeslazené odstíny. To je určitě dobrá zpráva pro ty, co neradi křiklavé a moc výrazné tóny, ocení ji ale každý, kdo nerad barvy, které se špatně kombinují a hned po sezoně se vyčerpají.
Takže pozor, už jsou tady! Přichází nadčasová máslově žlutá, která nahradí citronovou, šalvějová namísto jasně zelené nebo pudrová růžová, která vypadá vintage a jemně, ne jako něco, co vám zapůjčila ze skříně panenka Barbie.
Takové odstíny si oblíbíte bez ohledu na věk, protože jsou prostě slušivé a praktické. Ovšem kdyby se vám snad mělo stýskat po sytých barvách, tak stop, ty si samozřejmě také můžete dopřát.
Letos je návrháři spojují tak, že se nebojí ani poněkud „tvrdých“ kontrastních kombinací. Červená, černá a žlutá? Proč ne? Střet nezvyklých barev v jednom outfitu by měl být jakýmsi poznávacím znamením jara 2026.
Příroda volá
Pokud by to bylo na vás moc, můžete jaro přivítat i v čistě přírodních odstínech. Písková, krémová, světle hnědá nebo jemné tóny země tvoří základ jarních outfitů. Dají se přidat také jenom v akcentech, protože si rozumí s typicky jasnými barvami.
- Fialová: Fialová byla kdysi hodně vzácná, z přírodních zdrojů se k barvení získávala těžko, proto bývala vyhrazena jen vyšším vrstvám. I když je symbolem mystiky a magie, levandulové a něžné pastelové odstíny dokonale ladí k jarním dnům – přece jen připomínají kvetoucí stromy a keře.
- Oranžová: Oranžová probouzí, doslova. Je tak zářivá a oslňující, že ji mnozí označují za něco jako vitaminy pro šatník. Poskytne vám energii, a když ji ještě propojíte se zelenou, bude to přímo jarní bomba módních vitaminů!
- Zelená: Zelená je barva, která na celém světě znamená to stejné – je jaro! Rozumí si s bílou a béžovou, pokud ale chcete tvrdší kontrasty, obstojí ve výrazné podobě i tak.
- Žlutá: Žlutá je barvou štěstí a radosti. Ostatně, není se čemu divit, je jako slunce. Když si obléknete aspoň jeden žlutý kousek, budete hned vypadat veseleji. Pozor, právě s touto barvou se to nemá přehánět, v přiměřené míře je ale skvělá!
- Růžová: Růžová vyjadřuje nevinnost a ženskost. Nemusí být ale nutně sladká, dá se vyladit do odstínu, který je bez podtextu, v podstatě na zcela neutrální variantu. Bude si notovat s černou i bílou a klidně i s hnědou nebo fialovou, výtečně ovšem zafunguje i sama.
- Modrá: Modrá může být ryze konzervativní a elegantní, zejména ta námořnická, ale také hravá a veselá, což platí o světlých odstínech. Taková modrá košile nikdy nezklame a krásně doplní krémové či béžové kalhoty.
Článek vznikl pro časopis Tina.