Jaro je tu a s ním i móda plná barev. Volte jemné i intenzivní

Autor:
Cítíte ho ve vzduchu, je tady! Jaro přichází a s ním i jeho typické barvy. Ale pozor, nejen ty se budou drát do popředí, letos si vás chtějí podmanit i nezvyklé kombinace.
Košile a kalhoty, cena 1699 Kč a 1379 Kč | foto: Lisca

Svetřík, cena 1999 Kč
Kabelka, cena 3249 Kč
Svetřík, cena 1699 Kč
Kalhoty, cena 1199 Kč
Všichni si tak nějak dovedou představit typickou paletu jarních barviček. Že by šlo o cukrové odstíny? Bingo! Přesně ty v sobě nesou tu pravou tvář jara: světlou a vzdušnou, předurčenou k probuzení šatníku. Mají zkrátka jasný úkol postupně vás rozzářit.

Nicméně podobně jako loni nepůjde o úplně přeslazené odstíny. To je určitě dobrá zpráva pro ty, co neradi křiklavé a moc výrazné tóny, ocení ji ale každý, kdo nerad barvy, které se špatně kombinují a hned po sezoně se vyčerpají.

Takže pozor, už jsou tady! Přichází nadčasová máslově žlutá, která nahradí citronovou, šalvějová namísto jasně zelené nebo pudrová růžová, která vypadá vintage a jemně, ne jako něco, co vám zapůjčila ze skříně panenka Barbie.

Takové odstíny si oblíbíte bez ohledu na věk, protože jsou prostě slušivé a praktické. Ovšem kdyby se vám snad mělo stýskat po sytých barvách, tak stop, ty si samozřejmě také můžete dopřát.

Letos je návrháři spojují tak, že se nebojí ani poněkud „tvrdých“ kontrastních kombinací. Červená, černá a žlutá? Proč ne? Střet nezvyklých barev v jednom outfitu by měl být jakýmsi poznávacím znamením jara 2026.

Příroda volá

Pokud by to bylo na vás moc, můžete jaro přivítat i v čistě přírodních odstínech. Písková, krémová, světle hnědá nebo jemné tóny země tvoří základ jarních outfitů. Dají se přidat také jenom v akcentech, protože si rozumí s typicky jasnými barvami.

  • Fialová: Fialová byla kdysi hodně vzácná, z přírodních zdrojů se k barvení získávala těžko, proto bývala vyhrazena jen vyšším vrstvám. I když je symbolem mystiky a magie, levandulové a něžné pastelové odstíny dokonale ladí k jarním dnům – přece jen připomínají kvetoucí stromy a keře.
  • Oranžová: Oranžová probouzí, doslova. Je tak zářivá a oslňující, že ji mnozí označují za něco jako vitaminy pro šatník. Poskytne vám energii, a když ji ještě propojíte se zelenou, bude to přímo jarní bomba módních vitaminů!
  • Zelená: Zelená je barva, která na celém světě znamená to stejné – je jaro! Rozumí si s bílou a béžovou, pokud ale chcete tvrdší kontrasty, obstojí ve výrazné podobě i tak.
  • Žlutá: Žlutá je barvou štěstí a radosti. Ostatně, není se čemu divit, je jako slunce. Když si obléknete aspoň jeden žlutý kousek, budete hned vypadat veseleji. Pozor, právě s touto barvou se to nemá přehánět, v přiměřené míře je ale skvělá!
  • Růžová: Růžová vyjadřuje nevinnost a ženskost. Nemusí být ale nutně sladká, dá se vyladit do odstínu, který je bez podtextu, v podstatě na zcela neutrální variantu. Bude si notovat s černou i bílou a klidně i s hnědou nebo fialovou, výtečně ovšem zafunguje i sama.
  • Modrá: Modrá může být ryze konzervativní a elegantní, zejména ta námořnická, ale také hravá a veselá, což platí o světlých odstínech. Taková modrá košile nikdy nezklame a krásně doplní krémové či béžové kalhoty.
Článek vznikl pro časopis Tina.

Nejčtenější

Postavu nemám zadarmo, říká Besky z MasterChef Česko. Jídlo je pro ni vším

Besky

Je mladá, krásná, inspirativní a také velmi dobrá v kuchyni. Cukrářka a vítězka kulinářské soutěže MasterChef Česko 2021 Veronika „Besky“ Beskydariová prozradila, jak jíst dorty a mít stále dokonalou...

Bikiny jako základ. Tyto krásky bez nich na dovolenou nejedou

Bikiny a hurá na pláž

Na sluníčko a pobyt u vody si ještě pár měsíců počkáme. Proč se však nenavnadit na teplé slunečné dny pohledem na krásky v bikinách, které hrdě vystavují svá těla. Inspirujte se slavnými ženami a...

Slavní muži, kteří zrají do krásy. Proměny hvězd vás překvapí

Jak stárnou hollywoodští krasavci?

Muži sice stárnou, ale ve většině případů zrají jako dobré víno. V naší galerii vám představujeme výběr několika světově známých herců, kteří s věkem rozhodně neztrácejí na šarmu a stále jsou žádaní...

Úchvatné i funkční. Připomeňte si kostýmy z mistrovství světa v krasobruslení

Ilustrační snímek

Praha hostí po dlouhých třiatřiceti letech mistrovství světa v krasobruslení. K vidění zde nebudou jen dechberoucí výkony světové špičky, ale také úchvatné kostýmy. Každý z nich je malým uměleckým...

Lvi zpomalí, Střelci budou riskovat. Velký jarní horoskop pro všechna znamení

Ilustrační snímek

Jaro je letos ve znamení rozjezdu, na který jsme měsíce čekali. Astrologicky zpomalená zima a předjaří nám často do životů vrátily minulost. Těžká témata, o nichž jsme si mysleli, že už je máme za...

Epilepsie změnila vše. Ze zdravého dítěte se stal syn odkázaný na péči druhých

Ilustrační fotografie

Život s dítětem s hendikepem není jednoduchý, ale umožní vám poznat vaši vnitřní sílu. Velice si vážím lidí, kteří se o lidi s postižením starají. Čtenářka Kateřina napsala další díl seriálu Můj boj...

24. března 2026

Jaro je tu a s ním i móda plná barev. Volte jemné i intenzivní

Košile a kalhoty, cena 1699 Kč a 1379 Kč

Cítíte ho ve vzduchu, je tady! Jaro přichází a s ním i jeho typické barvy. Ale pozor, nejen ty se budou drát do popředí, letos si vás chtějí podmanit i nezvyklé kombinace.

24. března 2026

Jak nosit plavky v roce 2026. Miss ukázala outfity na pláž i do města

Plavky už dávno nejsou jen na pláž. Podle Fashion Island se letos mění v...

Plavky už dávno nepatří jen na pláž. Podle Lucie Augustinové z Fashion Island letos plavky všech střihů a barev povýšily a mění se v klíčový módní kousek celého outfitu – nosit se budou jasné barvy...

24. března 2026

Elseve Collagen Lifter přináší viditelný objem na 72 hodin

Komerční sdělení
Elseve Collagen Lifter přináší viditelný objem na 72 hodin.

Nová řada Elseve Collagen Lifter od L’Oréal Paris slibuje až o 80 % více objemu od kořínků a efekt, který vydrží až 72 hodin. Dopřejte si hustší, pevnější a svěže působící vlasy bez zplihlého dojmu.

23. března 2026

Hubnutí po 50 bez jojo efektu. Jak zhubnout trvale s pomocí sportu a diety

Ilustrační fotografie

Kolik kalorií denně, kolik gramů bílkovin a jaký pohyb přinese výsledky – to jsou otázky, které řeší každá žena po padesátce. Klíčem k úspěchu hubnutí po padesátce není drastická dieta, ale pochopení...

23. března 2026

Virální metoda 5-4-3-2-1. Takto nakoupíte zdravě bez přemýšlení

ilustrační snímek

Pět druhů zeleniny, čtyři zdroje bílkovin, tři druhy ovoce, dva zdroje sacharidů a jedna malá radost. Tak vypadá virální nákupní strategie „5-4-3-2-1“. Podle zastánců jde o účinný trik, jak si...

23. března 2026

Jaro už je tady. V jakých kouscích do něj vykročíte?

Pletené šaty, cena 599 Kč

Meteorologické jaro začalo, pár dní na to i to astronomické, a co je nejdůležitější – tolik očekávané roční období už je cítit ve vzduchu. Jste na ně připraveni?

23. března 2026

Věčné krášlicí legendy. Co měly v koupelně naše mámy a babičky?

Dermacol je jedinečná značka, která se zrodila v roce 1966 v barrandovských...

Ženy se chtěly líbit odjakživa, a přestože toho v dobách socialismu u nás moc nebylo, našly se kosmetické značky, které dokázaly jejich touze po upraveném vzhledu pomoci. A některé z nich jsou tu s...

22. března 2026

Únava, podráždění i kila navíc? Možná za tím stojí hormony

Štítná žláza (ilustrační fotografie)

Za výkyvy nálad, únavu i změnami hmotnosti často stojí hormony. Řídí totiž nejen metabolismus, ale i naši psychiku. Jakmile se jejich hladina naruší, tělo začne reagovat signály, které není radno...

22. března 2026

Slavní muži, kteří zrají do krásy. Proměny hvězd vás překvapí

Jak stárnou hollywoodští krasavci?

Muži sice stárnou, ale ve většině případů zrají jako dobré víno. V naší galerii vám představujeme výběr několika světově známých herců, kteří s věkem rozhodně neztrácejí na šarmu a stále jsou žádaní...

22. března 2026

Noha přes nohu i mobil na záchodě. Chyby, které ničí vaše zdraví

Ilustrační fotografie

Těsnáte si nohy v úzkých botách, jíte někdy za pochodu a na záchod chodíte s mobilem? Tyto zlozvyky, které dělá nevědomky spousta lidí, vypadají zdánlivě jako drobnosti. Přesto mohou mít v...

21. března 2026

Bikiny jako základ. Tyto krásky bez nich na dovolenou nejedou

Bikiny a hurá na pláž

Na sluníčko a pobyt u vody si ještě pár měsíců počkáme. Proč se však nenavnadit na teplé slunečné dny pohledem na krásky v bikinách, které hrdě vystavují svá těla. Inspirujte se slavnými ženami a...

21. března 2026

