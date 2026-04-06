Čekat zelenou, zejména tu olivovou, hráškovou a šalvějovou, můžete také, ještě víc se ale uplatňuje hnědá a především bílá. Ostatně Cloud Dancer, neutrální tón bílé, se stal přímo barvou roku 2026. Vypadá luxusně, ale zároveň svěže, jednoduše a klidně.
Stejně jako pudrová růžová, která je neutrální a vynikne k tmavším akcentům, hlavně už zmíněné hnědé, která ještě víc vynikne s kovovými detaily, například v podobě pásků a knoflíků.
Světle tyrkysová a akvamarínová – barva, která připomíná oblohu i vodu, letos také řekne své, ale měla by fungovat spíše jako akcent než coby tělo.
Také teplá broskvová a meruňková lépe zapadne, pokud se propojí s neutrálními tóny.
Těšit se můžete i na modrou s příměsí šedi či na fialovou, zkrátka žádná nuda!
Článek vznikl pro časopis Tina.