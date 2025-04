Milujete minimalistický look, nebo vás baví spíš experimentovat? Směle se můžete pustit do obojího, aktuální trendy jsou všemu otevřené, na každý pád je však několik prvků poměrně zásadních. Pleť by měla vypadat přirozeně, výsledné líčení působit lehce, a přesto hravě a šťavnatě. Prostě jako jaro samo.

Jiskřivá tvář

S příchodem slunečných dní budete potřebovat lehčí make-up. Očekávání od těchto přípravků však stále roste, po použití make-upu má být pokožka krásně sjednocená, bez viditelných nedokonalostí, ale přitom svěže projasněná a zářivá.

I proto jsou stále populárnější výrobky, které se o vaši pleť zároveň také postarají. V jejich složení by neměly chybět aktivní pečující látky – například kyselina hyaluronová nebo kolagen.

Stejně tak je dobré sledovat, zda má vybraný make-up SPF, aby vás mohl ochránit před škodlivým UV zářením.

Správně vybraný make-up je jistě důležitý, neméně podstatnou úlohu má ovšem i pudr. Pomocníkem pro jarní dny bude ten sypký fixační, který zmatní pleť a přitom zahladí jemné vrásky i póry. Základem by měla být lehká textura, aby pleť získala mladistvě rozzářený vzhled.

A co dál? Určitě sáhněte po rozjasňovačích – ty tekuté můžete použít jako primer nebo je přimíchat rovnou do make-upu, čímž prozáříte celou tvář. Jestli vám jde jen o oživení vybraných partií, volte krémovou či pudrovou verzi rozjasňovače.

Výrazné oči

Klíčovou roli sehrávají i husté, zvýrazněné řasy, které očím propůjčují dramatický výraz. Trendem je vrstvení lehkých řasenek pro maximální délku a bohatý objem. Na scénu se však vracejí i uhrančivé oči, jimž dominuje styl nazvaný „quiet grunge“.

Jinými slovy, vzpomeňte si na devadesátá léta, kdy frčely kouřové oční stíny a široké černé linky, ideálně lehce rozmazané. Nové pojetí je vhodné nejen pro rebely, ale také konzervativnější povahy. Ač je výrazné a působí nedbale, dodá pohledu intenzitu plus kýženou mladistvou jiskru.

Tento prvek ocení především ženy, které nebaví trávit dlouhé chvíle laděním precizního líčení. Stačí vzít tužku na oči a nakreslit linku na víčko. Nemusí být úplně rovná, následuje totiž další krok. Po nanesení si vezměte štěteček a čáru krouživými pohyby jemně rozetřete doztracena.

Třešňové tóny

Co se týče barev, bude teď v líčení dominovat hlavně třešňově červená, která boduje díky své intenzitě, ale zároveň decentnosti. Do třešní můžete zahalit rty, a to jak v lesklém, tak matném provedení, a také tváře. Tyto odstíny dodají pleti zdravý a svěží vzhled. Pokud si je troufnete aplikovat i na oční víčka, ještě víc umocní hloubku vašeho pohledu.

Článek vznikl pro časopis Tina.