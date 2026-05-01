Podtrhnout jedinečnost vaší osobnosti, ukázat vaše pravé já tak, jak si sama přejete – to jsou hlavní make-up trendy pro aktuální sezonu jaro–léto.
Připravte se hlavně ně na práci s lehkými texturami, leskem a třpytem, pastelovými i výraznými odstíny. Je toho dost, co můžeme použít k tomu, aby naše tvář, oči, rty i nehty vypadaly zdravě a zářily k potěše naší i okolí.
Pořád při ruce
Praktické balení a multifunkčnost – to jsou vlastnosti, které se nám u líčidel líbí. Hodí se při cestování a vlastně kdykoli, když potřebujeme šetřit místo v kabelce nebo kosmetické taštičce. Během chvilky s nimi můžeme vytvořit nebo opravit své líčení.
Stále vede glow
Výrazným trendem, který pokračuje z minulého období, je glow efekt, zářivý a zdravý vzhled pleti. Nepostradatelnými líčidly pro letošní jaro (i léto) se tak staly rozjasňovače, tvářenky a také bronzery pro tváře jako políbené sluncem. Vnášejí do líčení svěžest a zářivost.
Použít je můžete na tváře, čelo, kontury obličeje i na ramena a dekolt. Pro světlou pokožku se hodí zejména rozjasňovače se třpytem světlého nebo růžového zlata, pro tmavší pleť pak měděné či zlatohnědé. Třpyt dodává líčení dynamiku a hloubku.
Probuďte své nehty
Svěží jarní barvy se díky lakům teď usídlily i na nehtech, ale nesmíme zapomínat, že ty kromě krásy potřebují také sílu a ochranu, nejlépe vše v jednom kroku. Nabízí se nám exploze barev od jemně pastelových přes elektrizující, neonové, odstíny žluté, modré, fialové, růžové, oranžové, ohnivě červené a dalších barev.
Žádné ostré kontury
Protože jarnímu líčení dominují oči, rty teď zůstávají v přirozeném stylu. Zvýrazňují se jen jemně, decentně, nenápadně, vzhled by ale měl být ženský, hravý, svěží, šťavnatý, a jak jinak – lesklý.
Hodně se prosazují něžné růžové tóny. Důležité místo mají také lesky na rty. Velká změna je ve stylu líčení rtů. Už žádné ostré kontury, a pokud snad použijete k obkreslení rtů tužku, neváhejte ji rozmazat. Rozmazané, rozpité kontury opticky zvětšují rty a působí přirozeně.
Hlavně nezapomeňte o rty dobře pečovat, hydratovat je a chránit před sluncem, protože jen tak na nich bude líčení vypadat opravdu dobře.
Pastely a metalický třpyt
- Na líčení očí a jejich zvýraznění kladou aktuální módní trendy mimořádný důraz. Úspěšný návrat na scénu tak slaví barevné oční stíny, linky, výrazné řasy.
- Na očích jsou v kurzu především metalické odlesky. Víčka by se měla hlavně pořádně lesknout.
- Stíny můžete nanést na celá víčka nebo jen do vnitřních koutků oka. Rozzáří pohled a postarají se o zajímavý efekt. Na jaře vedou pastelové oční stíny, jemné a decentní, ale musejí pořádně zářit.
- Pokud jste si oblíbila kouřové líčení, klidně svůj um rozviňte naplno – jaro patří i kouřovkám.
- Nepostradatelnými pomocníky jsou kajalové tužky. Můžete jimi oči orámovat vykreslením vnitřní linky oka a jemným rozmazáním podél linie řas nebo s nimi vytvořit lehké kouřové líčení.
- Trendy jsou i grafické linky různých barev a tvarů. Kromě černých linek zkuste třeba hnědé, šedé nebo fialové.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.