Jaro už maluje, malujte i vy. Přinášíme tipy na svěží trendy líčení

S příchodem jara touží naše pleť po svěžesti, lehkosti a přirozeném jasu, tváře po jemném ruměnci, oči chtějí zářit a přitahovat pozornost. A tak nezbývá než sáhnout po líčidlech.
Podtrhnout jedinečnost vaší osobnosti, ukázat vaše pravé já tak, jak si sama přejete – to jsou hlavní make-up trendy pro aktuální sezonu jaro–léto.

Připravte se hlavně ně na práci s lehkými texturami, leskem a třpytem, pastelovými i výraznými odstíny. Je toho dost, co můžeme použít k tomu, aby naše tvář, oči, rty i nehty vypadaly zdravě a zářily k potěše naší i okolí.

Praktické balení a multifunkčnost – to jsou vlastnosti, které se nám u líčidel líbí. Hodí se při cestování a vlastně kdykoli, když potřebujeme šetřit místo v kabelce nebo kosmetické taštičce. Během chvilky s nimi můžeme vytvořit nebo opravit své líčení.

Stále vede glow

Výrazným trendem, který pokračuje z minulého období, je glow efekt, zářivý a zdravý vzhled pleti. Nepostradatelnými líčidly pro letošní jaro (i léto) se tak staly rozjasňovače, tvářenky a také bronzery pro tváře jako políbené sluncem. Vnášejí do líčení svěžest a zářivost.

Použít je můžete na tváře, čelo, kontury obličeje i na ramena a dekolt. Pro světlou pokožku se hodí zejména rozjasňovače se třpytem světlého nebo růžového zlata, pro tmavší pleť pak měděné či zlatohnědé. Třpyt dodává líčení dynamiku a hloubku.

Jak modelovat obličej pomocí bronzeru?

  • Bronzer lze aplikovat štětcem nebo houbičkou na čistou pleť, podkladovou bázi i hotový make-up.
  • Výsledkem může být jemné přirozené opálení, lehké stínování, nebo výraznější modelace – záleží na intenzitě vrstvení.
  • Příliš mnoho bronzeru může vypadat nepřirozeně.
  • Bronzer nanášejte pod lícní kosti – od ucha směrem k ústům.
  • Zvýrazněte linii čelisti pro optické zeštíhlení obličeje.
  • Ztmavte čelo u linie vlasů a oblast spánků.
  • Jemně konturujte boky nosu.
  • Pro efekt lehkého jarního opálení aplikujte bronzer také na nos, čelo a tváře.

Probuďte své nehty

Svěží jarní barvy se díky lakům teď usídlily i na nehtech, ale nesmíme zapomínat, že ty kromě krásy potřebují také sílu a ochranu, nejlépe vše v jednom kroku. Nabízí se nám exploze barev od jemně pastelových přes elektrizující, neonové, odstíny žluté, modré, fialové, růžové, oranžové, ohnivě červené a dalších barev.

Žádné ostré kontury

Protože jarnímu líčení dominují oči, rty teď zůstávají v přirozeném stylu. Zvýrazňují se jen jemně, decentně, nenápadně, vzhled by ale měl být ženský, hravý, svěží, šťavnatý, a jak jinak – lesklý.

Hodně se prosazují něžné růžové tóny. Důležité místo mají také lesky na rty. Velká změna je ve stylu líčení rtů. Už žádné ostré kontury, a pokud snad použijete k obkreslení rtů tužku, neváhejte ji rozmazat. Rozmazané, rozpité kontury opticky zvětšují rty a působí přirozeně.

Hlavně nezapomeňte o rty dobře pečovat, hydratovat je a chránit před sluncem, protože jen tak na nich bude líčení vypadat opravdu dobře.

Pastely a metalický třpyt

  • Na líčení očí a jejich zvýraznění kladou aktuální módní trendy mimořádný důraz. Úspěšný návrat na scénu tak slaví barevné oční stíny, linky, výrazné řasy.
  • Na očích jsou v kurzu především metalické odlesky. Víčka by se měla hlavně pořádně lesknout.
  • Stíny můžete nanést na celá víčka nebo jen do vnitřních koutků oka. Rozzáří pohled a postarají se o zajímavý efekt. Na jaře vedou pastelové oční stíny, jemné a decentní, ale musejí pořádně zářit.
  • Pokud jste si oblíbila kouřové líčení, klidně svůj um rozviňte naplno – jaro patří i kouřovkám.
  • Nepostradatelnými pomocníky jsou kajalové tužky. Můžete jimi oči orámovat vykreslením vnitřní linky oka a jemným rozmazáním podél linie řas nebo s nimi vytvořit lehké kouřové líčení.
  • Trendy jsou i grafické linky různých barev a tvarů. Kromě černých linek zkuste třeba hnědé, šedé nebo fialové.
Oriflame, tónovaný korekční krém Waunt Woke Up Like This, se zlatavým nádechem, jemné perličky odrážejí světlo a dodávají glow efekt, vegan. Cena 500 Kč
TREND !T UP, rtěnka Volumizing Nude, vysoce krycí, pro objem, lesk a hydrataci. Cena 90 Kč
Real Techniques: multifunkční štětec Angled Fan pro snadné zapracování tvářenky, bronzeru nebo rozjasňovače, na tekuté, krémové i pudrové produkty, cena 379 Kč
Smashbox, Always On Eye Shadow Stick, oční stíny v tužce, se třpytivým efektem, pro stínování či barevnou linku. Cena 545 Kč
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

Jaro už maluje, malujte i vy. Přinášíme tipy na svěží trendy líčení

Líčení

S příchodem jara touží naše pleť po svěžesti, lehkosti a přirozeném jasu, tváře po jemném ruměnci, oči chtějí zářit a přitahovat pozornost. A tak nezbývá než sáhnout po líčidlech.

