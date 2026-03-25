Přivítejte kosmetické jaro. V líčení vsaďte na máslově žlutou a mechovou

Autor:
V kráse se jaro neprojevuje snahou být za každou cenu vidět, jde primárně o to působit svěže. Umíte to?
Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Pleť se pouze rozjasňuje, ne překrývá silnými vrstvami make-upu. Podmínkou ale samozřejmě je, že bude dostatečně hydratovaná. Broskvové a růžové tóny se vracejí na tváře i rty, ovšem v podobě, která imituje přirozené prokrvení. Celkový výsledek líčení by měl působit optimisticky, ale tak nějak nenápadně, ne jako křiklavá barevná euforie.

Oční stíny

Aktuální číslo

Tina

Předplatné můžete objednávat zde

Napadlo by vás pořídit si máslově žlutý odstín očních stínů? Jestli ne, teď nastal pravý čas na zařazení tohoto hitu sezony. Silné postavení by měla mít však také zelená, především ta mechová a olivová.

Jsou to odstíny, které spojují jarní trendy s přírodou, přesto nepůsobí prvoplánově. Ostatně, oba lze uplatnit i u laků na nehty.

Oční linky

Pastelové jednoznačně vedou! Vyzkoušet můžete zelenou, ale klidně i růžovou. Nemusí být vůbec úplně přesné a rovné, ty doztracena rozmazané také vypadají dobře.

Rtěnky

Připomeňte si barvičku malin a naneste ji na rty! Sázkou na jistotu budou bezbarvé lesky, co efektně podtrhnou neutrální přirozenou krásu.

Článek vznikl pro časopis Tina.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bikiny jako základ. Tyto krásky bez nich na dovolenou nejedou

Bikiny a hurá na pláž

Na sluníčko a pobyt u vody si ještě pár měsíců počkáme. Proč se však nenavnadit na teplé slunečné dny pohledem na krásky v bikinách, které hrdě vystavují svá těla. Inspirujte se slavnými ženami a...

Slavní muži, kteří zrají do krásy. Proměny hvězd vás překvapí

Jak stárnou hollywoodští krasavci?

Muži sice stárnou, ale ve většině případů zrají jako dobré víno. V naší galerii vám představujeme výběr několika světově známých herců, kteří s věkem rozhodně neztrácejí na šarmu a stále jsou žádaní...

Úchvatné i funkční. Připomeňte si kostýmy z mistrovství světa v krasobruslení

Ilustrační snímek

Praha hostí po dlouhých třiatřiceti letech mistrovství světa v krasobruslení. K vidění zde nebudou jen dechberoucí výkony světové špičky, ale také úchvatné kostýmy. Každý z nich je malým uměleckým...

Lvi zpomalí, Střelci budou riskovat. Velký jarní horoskop pro všechna znamení

Ilustrační snímek

Jaro je letos ve znamení rozjezdu, na který jsme měsíce čekali. Astrologicky zpomalená zima a předjaří nám často do životů vrátily minulost. Těžká témata, o nichž jsme si mysleli, že už je máme za...

Jak nosit plavky v roce 2026. Miss ukázala outfity na pláž i do města

Plavky už dávno nejsou jen na pláž. Podle Fashion Island se letos mění v...

Plavky už dávno nepatří jen na pláž. Podle Lucie Augustinové z Fashion Island letos plavky všech střihů a barev povýšily a mění se v klíčový módní kousek celého outfitu – nosit se budou jasné barvy...

Červená rtěnka je nejen sexy, umí probudit pozitivní ženskou energii.

Zábava, nebo nebezpečná závislost? Udělejte si test, jak jste na tom s pornem

Ilustrační snímek

Snad každý už někdy viděl porno. Možná i vy ho příležitostně sledujete. Pouštíte si ho, abyste zahnali nudu, uvolnili stres či utekli od problémů? Možná se ze sledování sexuálních scén stal nezdravý...

25. března 2026

Poznejte účinky sirtfood diety a hubněte jako celebrity

Smoothie je při redukci hmotnosti vhodnější než dieta, při které pouze pijete...

Sirtfood dieta slibuje hubnutí bez drastického hladovění díky potravinám, které aktivují spalování tuků. Jak funguje, co jíst a proč ji milují celebrity? Zjistěte, zda je tento trend jen módní hit,...

25. března 2026

Epilepsie změnila vše. Ze zdravého dítěte se stal syn odkázaný na péči druhých

Ilustrační fotografie

Život s dítětem s hendikepem není jednoduchý, ale umožní vám poznat vaši vnitřní sílu. Velice si vážím lidí, kteří se o lidi s postižením starají. Čtenářka Kateřina napsala další díl seriálu Můj boj...

24. března 2026

Jaro je tu a s ním i móda plná barev. Volte jemné i intenzivní

Košile a kalhoty, cena 1699 Kč a 1379 Kč

Cítíte ho ve vzduchu, je tady! Jaro přichází a s ním i jeho typické barvy. Ale pozor, nejen ty se budou drát do popředí, letos si vás chtějí podmanit i nezvyklé kombinace.

24. března 2026

Hubnutí po 50 bez jojo efektu. Jak zhubnout trvale s pomocí sportu a diety

Ilustrační fotografie

Kolik kalorií denně, kolik gramů bílkovin a jaký pohyb přinese výsledky – to jsou otázky, které řeší každá žena po padesátce. Klíčem k úspěchu hubnutí po padesátce není drastická dieta, ale pochopení...

23. března 2026

Virální metoda 5-4-3-2-1. Takto nakoupíte zdravě bez přemýšlení

ilustrační snímek

Pět druhů zeleniny, čtyři zdroje bílkovin, tři druhy ovoce, dva zdroje sacharidů a jedna malá radost. Tak vypadá virální nákupní strategie „5-4-3-2-1“. Podle zastánců jde o účinný trik, jak si...

23. března 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Jaro už je tady. V jakých kouscích do něj vykročíte?

Pletené šaty, cena 599 Kč

Meteorologické jaro začalo, pár dní na to i to astronomické, a co je nejdůležitější – tolik očekávané roční období už je cítit ve vzduchu. Jste na ně připraveni?

23. března 2026

Věčné krášlicí legendy. Co měly v koupelně naše mámy a babičky?

Dermacol je jedinečná značka, která se zrodila v roce 1966 v barrandovských...

Ženy se chtěly líbit odjakživa, a přestože toho v dobách socialismu u nás moc nebylo, našly se kosmetické značky, které dokázaly jejich touze po upraveném vzhledu pomoci. A některé z nich jsou tu s...

22. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.