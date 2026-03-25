Pleť se pouze rozjasňuje, ne překrývá silnými vrstvami make-upu. Podmínkou ale samozřejmě je, že bude dostatečně hydratovaná. Broskvové a růžové tóny se vracejí na tváře i rty, ovšem v podobě, která imituje přirozené prokrvení. Celkový výsledek líčení by měl působit optimisticky, ale tak nějak nenápadně, ne jako křiklavá barevná euforie.
Oční stíny
Napadlo by vás pořídit si máslově žlutý odstín očních stínů? Jestli ne, teď nastal pravý čas na zařazení tohoto hitu sezony. Silné postavení by měla mít však také zelená, především ta mechová a olivová.
Jsou to odstíny, které spojují jarní trendy s přírodou, přesto nepůsobí prvoplánově. Ostatně, oba lze uplatnit i u laků na nehty.
Oční linky
Pastelové jednoznačně vedou! Vyzkoušet můžete zelenou, ale klidně i růžovou. Nemusí být vůbec úplně přesné a rovné, ty doztracena rozmazané také vypadají dobře.
Rtěnky
Připomeňte si barvičku malin a naneste ji na rty! Sázkou na jistotu budou bezbarvé lesky, co efektně podtrhnou neutrální přirozenou krásu.
Článek vznikl pro časopis Tina.