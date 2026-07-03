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Krém, sprej, gel? Máme pár tipů, jak vybrat přípravek na opalování

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Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
7 fotografií
Opalovací péče nemusí být jen hutný krém, který přes veškerou snahu zanechává na pokožce bílé stopy. Zvolit lze i lehké přípravky, a to v různé podobě.

Spreje a mlhy

Lidé jim fandí pro příjemnou snadnost aplikace. Jenže mají jistá úskalí. Většina z nás je má tendenci nanést v menším množství, než je třeba, a ochrana pak neodpovídá tomu, co slibuje obal.

Aby sprej fungoval správně, je dobré ho nanášet opravdu důkladně a ideálně ještě rozetřít rukou. Nicméně pro rychlé obnovení ochrany během dne jsou velmi praktické.

Oleje

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Jsou oblíbené hlavně díky snadnému roztírání a schopnosti dodat pokožce atraktivní lesk. Oleje se mnohdy spojují s rychlejším zhnědnutím, to je ovšem trochu dvousečné – pokud nemají dostatečně vysoký ochranný faktor, můžou zároveň zvýšit riziko spálení.

Jsou tak vhodnější pro situace, kdy už je pokožka částečně opálená a dotyčný ví, jak na slunce reaguje.

Krémy a mléka

Krémy bývají hutnější, mléka lehčí a tekutější, ale princip je stejný, jde o jistou a bezpečnou variantu pro ty, co chtějí trávit dny na sluníčku.

Hodí se pro normální, suchou i citlivou pleť, pokožku hydratují a díky „bílému závoji“ i rovnoměrně ochraňují. Vidíte totiž, co natíráte.

Gely

Pro mastnou a problematickou pleť jsou výbornou volbou gely. Mají velmi lehkou, často až neviditelnou texturu, rychle se vstřebávají a na kůži nezanechávají mastný film.

Díky tomu neucpávají póry a bývají oblíbené hlavně na obličej. Na druhou stranu neposkytují takovou hydrataci jako krémy, takže u sušší pleti nemusí být dostatečné.

Článek vznikl pro časopis Tina.

Kakaové máslo: tělový sprej - akcelerátor opalování. Cena, 119 Kč
Ultralehký fluid Hydro Protect s SPF 50+ středně tmavý, cena 650 Kč
Medicare Olej Sun Protect s SPF 50+, cena 296 Kč
Pleťový krém na opalování Luminous 630 SPF 50 +, cena 500 Kč
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