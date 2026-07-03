Spreje a mlhy
Lidé jim fandí pro příjemnou snadnost aplikace. Jenže mají jistá úskalí. Většina z nás je má tendenci nanést v menším množství, než je třeba, a ochrana pak neodpovídá tomu, co slibuje obal.
Aby sprej fungoval správně, je dobré ho nanášet opravdu důkladně a ideálně ještě rozetřít rukou. Nicméně pro rychlé obnovení ochrany během dne jsou velmi praktické.
Oleje
Jsou oblíbené hlavně díky snadnému roztírání a schopnosti dodat pokožce atraktivní lesk. Oleje se mnohdy spojují s rychlejším zhnědnutím, to je ovšem trochu dvousečné – pokud nemají dostatečně vysoký ochranný faktor, můžou zároveň zvýšit riziko spálení.
Jsou tak vhodnější pro situace, kdy už je pokožka částečně opálená a dotyčný ví, jak na slunce reaguje.
Krémy a mléka
Krémy bývají hutnější, mléka lehčí a tekutější, ale princip je stejný, jde o jistou a bezpečnou variantu pro ty, co chtějí trávit dny na sluníčku.
Hodí se pro normální, suchou i citlivou pleť, pokožku hydratují a díky „bílému závoji“ i rovnoměrně ochraňují. Vidíte totiž, co natíráte.
Gely
Pro mastnou a problematickou pleť jsou výbornou volbou gely. Mají velmi lehkou, často až neviditelnou texturu, rychle se vstřebávají a na kůži nezanechávají mastný film.
Díky tomu neucpávají póry a bývají oblíbené hlavně na obličej. Na druhou stranu neposkytují takovou hydrataci jako krémy, takže u sušší pleti nemusí být dostatečné.
Článek vznikl pro časopis Tina.