Ač se venku teplota snižuje, dámské zimní kozačky naopak zvyšují… a to sebevědomí a hřejivý komfort. A navíc sednou jak k elegantnímu zimnímu kabátu, tak i trendy bomberu. Je však zapotřebí vybírat modely, které sednou nejen velikostně, ale také proporcionálně. Jaké zimní dámské kozačky tedy ladí ke konkrétním typům postavy?
Postava typu přesýpací hodiny
Ženské a vyvážené proporce jsou doménou tohoto typu postavy. Můžete do botníku zařadit vysoké dámské zimní kozačky po kolena, které příjemně vyváží linii nohou. Délku nohou také podtrhnou dámské zimní kozačky na podpatku. Ten může být klidně i nižší. Získáte trendy výsledek, který bude nejen módní, ale také vysoce pohodlný.
Postava typu jablko
Tento typ postavy má většinou štíhlé nohy, které si zaslouží zvýraznit vkusnými kozačkami. Velmi hezky vypadají vyšší zimní kozačky na podpatku, které celkově protáhnou postavu. Ideální je například kombinace černé punčochy či skinny džíny a dámské zimní kozačky černé barvy.
Postava typu obdélník
Tomuto typu postavy, který je rovný bez výrazného pasu, pomůže trocha dynamiky. Vysoké i nízké dámské zimní kozačky na klínku nebo platformě s ozdobami jako přezky, šněrování či různé struktury opticky vytvarují celkovou siluetu.
Postava typu hruška
Typická je silueta, která se směrem dolů rozšiřuje. Zde jsou ideální zimní boty v tmavé barvě a bez přehnaných ozdob. Hodit se budou také dámské kozačky s mírným podpatkem či klínkem. Opticky tak odlehčíte dolní polovinu těla.
Postava typu trojúhelník
Tato postava má širší ramena, a tak je zapotřebí dodat dolní části outfitu objem. Ideální jsou dámské zimní nízké kozačky jako kovbojky či modely s rozšířeným horním lemem. Šťávu dodá také mohutná podrážka či platforma.
Dámské kozačky zimní outfity vyladí a navíc příjemně zahřejí. Na Rieker-eshop.cz najdete dámské zimní kozačky Rieker, které sednou různým typům postav i nohou. A zimu si tak užijete nejen v teple a pohodlí, ale také s příjemně zvýšeným sebevědomím.