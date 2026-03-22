Koupelnová skříňka většiny dam prahnoucích po zafixovaném účesu skrývala lak na vlasy Lybar, od roku 1966 stálici na trhu, jinak též nejznámější lak v Československu, který vznikl v jednom ze závodů Spolku pro chemickou a hutní výrobu. K tomu se hodil i březový nebo kopřivový šampon - sice nic moc výběr, přesto jsou oba i nadále ve hře.
Do kosmetické taštičky patřily produkty jako stíny, řasenka či tvářenka od tradiční české značky z Nového Města nad Metují Regina.
Ta dnes vyrábí nesmrtelný jelení lůj, výrobek tak známý, že je pro mnohé generace stále synonymem jakéhokoli mazání na rty.
Dalším univerzálním pomocníkem na kdeco byla samozřejmě Alpa, tradiční český lihový bylinný roztok, který se mohl uplatnit na masáže, inhalace, potírání spánků při bolesti hlavy nebo i drobné oděrky a škrábnutí.
Trvalá se vrací
Dlouhý čas byla jen temným symbolem osmdesátek, vzpomínkou na jasný kadeřnický přehmat a období „velkých hlav“. Ale světe, div se, trvalá to i přes špatnou pověst přežila.
Jistě, mnohé kadeřnice ji léta odmítaly dělat - teď se ale roztrhl pytel s těmi, které po ní, samozřejmě v moderním provedení, sahají, a zákaznice se objednávají i na rok dopředu...
Takže, pokud máte věčně zplihlé nebo jemné vlasy bez objemu a hodiny trávíte s kulmou v ruce, zbystřete. Aktuální možnosti jsou nepřeberné, můžete si pořídit nedbalé plážové vlny, něžné kudrlinky nebo jen tu nepatrně „větší hlavu“, záleží na velikosti natáček a způsobu jejich použití.
Princip trvalé je pořád stejný, jenom je víc typů natáček a trochu jinak řešená preparační voda a samozřejmě se dbá i na to, co se dříve trochu opomíjelo - na hydrataci a následnou domácí péči.
Hrdinové každé doby
Indulona fungovala původně jako „zázračný krém“. Univerzální přípravek pro péči o suchou a popraskanou kůži se zrodil v Československu v roce 1948, jméno ovšem chybělo. Ale protože byla v té době nejvíc používaným slovem industrializace, nebylo třeba jej dlouho hledat.
Po pár letech dostala Indulona svůj typický modrý obal, který se postupem času vylepšoval. Složení oblíbeného výrobku zůstává ale pořád stejné.
Nivea začala psát svou historii v roce 1911. Ikonický krém se prodával ve žluté krabičce, slavná modrá přišla až roku 1925. Vzpomínky na jeho vůni mnohým symbolizují dětství, přesně ten používaly přece maminky.
V Československu byla výroba klasického krému a tělového mléka zahájena na počátku sedmdesátých let.
Dermacol je jedinečná značka, která se zrodila v roce 1966 v barrandovských filmových ateliérech. Cílem bylo vytvořit krycí make-up vhodný i pro osoby s kožními problémy, což se povedlo, a produkt se dostal až do Hollywoodu.
Článek vznikl pro časopis Tina.