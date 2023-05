Zopakujte si nejlepší čtveřici tipů, jak zpomalit stárnutí

Stárnutí je přirozené. Pokud nechcete dopadnout jako dvě rozpadající se dámy ve filmu Smrt jí sluší, je zbytečné vzpouzet se osudu. Na druhou stranu, správným životním stylem, návyky a vhodnou preventivní péči o pokožku lze alespoň vizuálně stárnutí malinko zpomalit. Především je možné předejít vzniku předčasných vrásek, jednomu z nejmarkantnějších projevů stárnutí.

Tak máte zájem zkusit to? Nečekejte žádná sladká tajemství, jen pár praktických informací, na které se rádo zapomíná.

1 Konec slunění

Kdo nechce stárnout, ten se záměrně vyhýbá slunci a neustále je vybaven opalovacím přípravkem s UV faktorem, a to jak v létě, tak v zimě. Taktéž si odpustí solárium, které proces stárnutí jen urychluje. No jo, ale ono to opálení dělá divy, vypadáme štíhleji a zdravěji, můžete namítat. I na to máme odpověď.

Toužíte-li mít zdravou barvičku, použijte bronzující olej. Nejde o klasický samoopalovací přípravek, který může nechávat na kůži skvrny, ale vyloženě o rozjasňovač. Rozhodně je to lepší než mít po horečném opalování nevzhledné skvrny na pokožce. Ty bývají také vnímány jako jedna ze známek stárnutí, ale způsobeny mohou být i jinými faktory.

Jak vysvětluje dermatoložka MUDr. Jana Housková, spolupracovnice společnosti Oriflame, na vině není jen slunce, i když to bývá nejčastější důvod, proč máme pigmentové skvrny na těle. Roli hraje také věk, hormonální nerovnováha či poranění a zánětlivá onemocnění kůže, přičemž svůj podíl na zhoršení projevů má i celkový životní styl, životospráva nebo nevhodně zvolená kosmetická péče.