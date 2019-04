Stop příliš volným oděvům

Ženy větších rozměrů se často schovávají pod oděvy minimálně o dvě čísla větší. To je chyba. Přebytečná kila sice nejsou vidět, ale příliš plandavé kousky opticky na váze přidávají. Vyzkoušejte nejznámější trik stylistů, který lichotí postavám s větším zadečkem a stehny. Fígl spočívá v kombinaci upnutého svršku a volnější spodní části. K topu kopírujícímu linie trupu oblékněte například “áčkovou” sukni v midi délce či moderní culottes kalhoty.

Džíny, které lichotí většímu zadečku

I výraznějším bokům a zadečku lichotí upnuté džínsy. Místo mladistvého slim střihu doporučujeme ten cigaretový. Rovné či mírně se rozšiřující nohavice zajistí souměrnost postavy. Slušet vám bude provedení s mírně zvýšeným pasem, bokovky jsou zakázané. Rozhodně se vyhýbejte trendy zvonáčům. Ty by zadečku přidaly na objemu. Důraz byste měla klást především na správnou velikost. Není nic horšího než boky, které přetékají přes lem kalhot.



Maskování za pomoci svetru a saka

Svrchní části oděvů jsou nejlepší volbou k zamaskování problémových partií střední části těla. A jaké jsou ty správné? Patří k nim sako pánského střihu v prodloužené délce alespoň do poloviny zadečku. Vedle nešlápnete s kardiganem dosahující minimálně do poloviny stehen. U svršků si zapamatujte, že by nikdy neměly dosahovat k bokům či nad ně. Tím byste jen zbytečně upoutala pozornost na své problémová místa.



Vhodné barevné kombinace

Je známo, že černá opticky postavu zeštíhlí. To ještě neznamená, že musíte chodit jako truchlící vdova oděná od hlavy až k patě v černé. V horní části můžete popustit uzdu fantazii. Od pasu dolů byste měla být opatrnější. Lichotit vám budou tmavé odstíny hnědé a modré. Vyhněte se jakýmkoli vzorům a potiskům.

Noste sukně

Ženy s větším pozadím si mnohdy vyhýbají slušivým sukním. Což je škoda. Správně zvolené střihy dokážou krásně vytvarovat zadeček a podtrhnou ženskost. A na jaké střihy se zaměřit? Rozhodně na midi délky. Slušet vám bude i střih lehce nad kolena. Zapomeňte na dívčí mini! Vhodné jsou nejen pouzdrové sukně, ale také áčkové. Vyšší pas je nutností.