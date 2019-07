1. Krásná prsa

Malé, pevné poprsí nepotřebuje nic, je přeci krásné už samo o sobě. Nikde nevisí, nevylézá, drží na místě, takže si s klidem můžete dovolit chodit i nahoře bez. Ne všude je to ale povolené, proto sáhněte po bikinách, trojúhelníčky se zavazováním za krkem vám skvěle sednou. Sice nyní frčí volánky, které ňadra opticky zvětšují, ale upřímně, nejsou vůbec sexy - pokud tedy nechcete být za nevinnou lolitku.

Malé povadlé poprsí dejte do vycpaných košíčků nebo alespoň do všitých kostic. Řešením jsou i gelové vycpávky. A pokud potřebujete nahnat objem a udělat si sexy výstřih, rozhodně si nevybírejte sportovní plavky ani vršky bez ramínek, co dělají na hrudníku placky.

Velká pevná ňadra se také obejdou bez pomocníků, ale takových přirozených je opravdu pomálu. Ty si klidně mohou dovolit i sportovní modely, protože neexistují plavky, které by jim nějakým způsobem ňadra zdeformovaly. Jinak jim sluší naprosto všechno, ale nepřehánějte to s výstřihy, někdy méně znamená více. Věřte, že od velikosti D je takřka nemožné udělat je neviditelné.

Velká povadlá ňadra jsou pravý opak a potřebují všechno. Minimálně všitou síťku nebo kostice. Vynechte plavky za krk, zbytečně vás pak bude bolet. Nejlepší jsou silná ramínka, co se nezařezávají a nikde netlačí. U širokých ramen nenoste vázání za krk, opticky rozšiřuje.

Jste-li tedy pyšná víc na svůj dekolt než zadeček, pak určitě lákejte pozornost tímto směrem. Vyzývavé výstřihy, velké zdobení, výrazné barvičky i vzory, prostě poutejte pozornost k této horní části těla, čímž ji odpoutáte od většího bříška nebo pozadí.

2. Schované břicho

Ne vždy plavky v celku pomůžou něco schovat. Ale když vyberete správný vzor, můžete ledacos zamaskovat. Jde jen o dobře vytvořený optický klam. Potisky zvířecí, geometrické, květinové, velké vzory, vhodná kombinace tmavých barev se světlými, řasení na břiše. Modely plavek vcelku s všitým pásem přes břicho, výrazný barevný pás uprostřed torza a zbytek černý, tankiny, šaty, spodní díl se zvýšeným pasem jsou dobře známé triky, které vás decentně zúží.

To vše ale platí v případě, že máte menší břicho, nebo když se na vás všichni koukají jen zepředu, stoupnete-li si z boku, pravda vždy vyleze napovrch.

3. Pro hezký zadeček

Pevný a dobře posazený bude vypadat sexy i v klučičích širokých kraťasech, to je jasně daný fakt. Nadměrně velké pozadí rozhodně neschovávejte, buďte na něj pyšné a noste ho hrdě vystrčené nahoru. Volte méně materiálu, raději ať je vidět víc kůže, hezky vykrojené střihy a světlé barvy, neonky. Divily byste se, ale i ty umí opticky zeštíhlit, záleží jen na střihu, zda ladí k vašemu typu postavy.

Hodně látky, která zabírá moc velkou plochu, vše ještě víc zvětšuje a přitahuje tím zbytečně moc pozornosti. Jakmile byste se snažila zadek hodně schovat, působilo by to komicky a ještě víc byste ho zvětšila. Když si ale nedáte říct a opravdu ho chcete zakrýt, tak obecně platí černá a tmavá barva, sukénkové plavky, legínové nohavičky, kraťásky, overal. Jen příliš mokrého plavkového materiálu dost váží a pomalu schne. Samozřejmě nejvíc vděčné, všemi milované je pareo, které skryje cokoliv chcete a ještě jste za lady.

Placatý nebo-li žádný zadek určitě potřebuje pushup efekt nebo totálně schovat. Tady jsou bombarďáky rozhodně na místě.

4. Zakrýt všechno

Nelze! I kdybyste se navlékla do burkin, máte-li velikost 44 a více, budete spíš za velrybu, než za sexynu. Tak se nestyďte, odhalte se a mějte to na háku. Věřte, že i ta nejkrásnější žena na pláži má nějaký mindrák, který jí nedá spát. Stačí jen umět prodat to, co na sobě máte nejvíc rády. Neduhy se tak rázem stanou neviditelné.

Ve finále ale nic schovávat vlastně nemusíte, letos a i na několik dalších sezon se očekává, že trend baculek a nadměrných velikostí bude jen sílit. Tak zahoďte zábrany a vystrčte špíčky všem na odiv. Mějte se rády a předsudky stranou, noste to, v čem se cítíte nejlíp, protože i kdybyste na sobě měla pytel brambor, když ho budete umět prodat, tak budete vždycky za hvězdu!

Plavkové zajímavosti

Burkiny – celotělové plavky, většinou ze tří dílů – dlouhé legíny, šaty a pokrývka hlavy, jako kdyby neopren se sukýnkou. Zakrývají vše kromě konce končetin a obličeje. Můžou také dobře posloužit v případě velké alergie na sluníčko, jako prevence před rakovinou kůže, ale také když si chcete zachovat dokonale bílou pokožku.

Facekiny – a la kukla na hlavu proti opálení obličeje a šíje. Populární jsou hlavně v Asii, kde je bílá pleť známkou vysokého postavení ve společnosti.

Plavky s dlouhým rukávem - i takové modely se občas objevují na trhu. A proč ne, v módě se meze nekladou.

Samodržící plavky – na hodně velká ňadra, vodní sporty a pro milovnice velkých vln jsou nepoužitelné. Jinak krásné a dokonalé odhalené, abyste se opravdu všude opálily.