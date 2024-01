Zimní rozmazlování pleti chce víc, než jen hydrataci. Dopřejte jí to

Stejně jako během chladných dnů zahalujeme své tělo do vrstev oblečení, nesmíme zapomínat ani na „zahalení“ pleti. To sice není možné úplně doslova, ale zahalit, respektive ochránit ji můžeme vhodnou kosmetickou péčí a správným chováním. Víte skutečně, jak na to?