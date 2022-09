Nové trendy se na nás hrnou ze všech stran několikrát do roka, a my tak můžeme podlehnout zdání, že náš stávající obsah šatníku je zralý na kompletní výměnu. To je ale samozřejmě nesmysl. Oslovili jsme proto módní expertku, která nám prozradila pár tipů, jak si vytvořit neutrální, stylový šatník, který lze využít po mnoho sezon.

Začněte doma

Než se vydáte na nákupy či naplníte košík na e-shopu, začněte revizí toho, co už doma máte. Proberte šatník pečlivě kousek po kousku a udělejte si obrázek o tom, co opravdu potřebujete koupit nebo jaký model byste si rády dopřály. Možná vás překvapí, jaké utajené poklady objevíte.

„Trik je v tom, že mnoho kousků v našem šatníku lze dobře kombinovat. Nebojte se experimentovat a vyzkoušet k oblíbeným džínům tu barevnou košili, o které jste přesvědčeny, že si ji určitě nemáte k čemu vzít,“ říká Erika Poštolková, módní expertka e-shopu Bezvasport. Vyhnete se zbytečným výdajům také proto, že si nepořídíte znovu podobný nebo téměř stejný kus oblečení.

Kouzlo nadčasovosti

Funkční šatník stojí na nadčasových modelech, které vás nikdy nenechají na holičkách. Jsou to univerzální a kvalitní kusy, které vám navíc dobře padnou. V tomto případě se opravdu nebojte zabrousit do vyšší cenové kategorie, protože tato investice se vám mnohonásobně vrátí.

„Mezi nadčasové kousky patří třeba kožená bunda, trenčkot i džínová bunda. Úplným základem je pak čistě bílá kvalitní košile. Sázkou na jistotu jsou také saka, nejlépe projmutá,“ dodává Poštolková. Velkou roli hrají i barvy. Jakékoliv ozdoby, divoké vzory a složité střihy pak univerzálnost oblečení snižují.

Nakupujte přes internet

V minulosti jste se možná nákupu přes internet vyhýbaly z obavy, že vám nesedne velikost či střih. Pandemie nás ovšem naučila vzít tento způsob nákupu na milost, ostatně nebyla ani jiná možnost. Dneska už většinou považujeme za běžné pořizovat přírůstky do šatníku ve virtuálních obchodech. Je to totiž mimo jiné příležitost, jak ušetřit.

E-shopy často nabízejí v newsletterech či na sociálních sítích a v internetových reklamách různé slevové kódy a aktuální akce. Pokud si přece jen nejste jisté velikostí, můžete si jich objednat víc a nepadnoucí bez problémů vrátit.

Nekupujte zbytečnosti

Láska na první pohled. Jestli na toto rčení nedáte v milostném životě, v tom módním byste určitě měly, ovšem rčení pozměníme na: Láska na první obléknutí. Takže pokud se model, který vás oslnil, tváří na ramínku jako budoucí favorit vaší garderoby, ale v kabince si už tak zcela jisté nejste, je to jasné. NEBRAT!

Investujte peníze pouze do takových kousků, které vám bezvadně padnou. Když vám vyhovuje střih a je vám příjemný materiál, pak máte jistotu, že je to dobrá volba.

Správná péče o oblečení

Další možností, jak ušetřit a nenakupovat stále dokola nové oblečení, je věnovat mu dostatečnou péči. Oděvy perte podle doporučení výrobce. Ty sezonní skladujte vyprané a vyčištěné ve vakuových pytlích a čistěte a žehlete je vždy podle instrukcí a velmi šetrně.Oblečení se vám za vaši péči odvděčí tím, že si oblíbené kousky budete užívat mnohem déle.

Jistě víte o spoustě věcí, které už z nějakého důvodu nebudete nosit. Říká se, že to, co si na sebe neoblékneme celý rok, už na sebe nevezmeme. A tak v rámci udržitelnosti pošlete vše, co nenosíte, o dům dál. Existuje přece spousta bazárků, kde se dá nepoškozené a funkční oblečení prodat či vyměnit. Anebo můžete vyhledat charitativní organizace, které oblečení poskytnou potřebným.