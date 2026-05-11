SPF jako druhá kůže. Osvěžte si zásady, díky kterým se nespálíte

Už jste to slyšeli nesčetněkrát – SPF ochrana je základem každé péče, a navíc funguje jako nejlepší anti-age prevence. Používáte ji ale správně a v dostatečné míře? „SPF aplikujte ideálně každé dvě hodiny. Nespoléhejte se jen na ochranu v make-upu a pořiďte si lehké mlhy, které můžete vrstvit,“ radí dermatoložka Kristina Matoušková.

Jaké množství SPF bychom měli reálně aplikovat na obličej a krk?
Na tyto oblasti by se mělo aplikovat přibližně půl kávové lžičky krému. Menší množství neposkytne pokožce dostatečnou ochranu.

Kam do pečující rutiny bychom měli zařadit použití SPF přípravků?
Nanášejte je ideálně na vyčištěnou a hydratovanou pleť, poté co se dostatečně vstřebá použitý krém. S následnou aplikací make-upu pak ze stejného důvodu rovněž chvíli počkejte. K reaplikaci ochrany během dne a při nošení make-upu doporučuju SPF ve formě mlhy, jako je například Anthelios UV Sport Invisible Refreshing Mist od La Roche-Posay.

Jak často je během dne nutné obnovovat SPF ve městě, když nejsme stále na přímém slunci?
Ve městě by se během dne mělo reaplikovat každé dvě hodiny, pokud se pohybujete venku. Jestliže na slunci nejste, stačí, když UV ochranu nanesete, než vyrazíte do ulic. Obnova je taky nutná vždy po zpocení, třeba při sportu, po koupání nebo po otření ručníkem.

Snižuje použití make-upu nebo vrstvení dalších produktů účinnost SPF?
Podle jedné studie se naopak zdá, že vrstvení make-upu a SPF může účinnost ochrany zvyšovat. Je ovšem důležité dbát na to, aby se každá vrstva, použitá před aplikací SPF, dostatečně vstřebala. Rozhodně ale nespoléhejte jenom na UV ochranu obsaženou v make-upu. Obvykle nemá dostatečně vysoký faktor, a navíc ji nenanášíme v takovém množství, jaké je potřeba, aby plnohodnotně plnila svou funkci.

Jaké jsou nejčastější chyby, které vídáte, pokud jde o používání SPF?
Nejčastějšími chybami je nedostatečné množství aplikovaného přípravku a nesprávné nanášení – nikdy nezapomínejte na uši, rty, oční víčka, hřbety rukou i nohou a u mužů taky na pleš a vlasovou linii.

Chybou je rovněž používání produktů s příliš nízkým faktorem. Doporučuju vybírat vysokou ochranu – SPF 50, případně 30. Vždy se taky ujistěte, že zvolený přípravek chrání proti UVA i UVB záření.

A v neposlední řadě je důležité kontrolovat datum expirace. Jenom tak můžete předejít možnému poškození pokožky vlivem slunečního záření a snížit riziko vzniku kožních nádorů. Kromě SPF ale nezapomínejte ani na oblečení s ochranným faktorem UPF 50, které může plně nahradit použití SPF krému na danou oblast těla, a taky na nošení čepic a slunečních brýlí jako prevenci například očního melanomu.

Článek vznikl pro časopis Žena a život.

