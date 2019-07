Méně je více

Dobře padnoucí, kvalitně navržený parfém, by nositelka neměla cítit. Což je malé mínus. Když čich nereaguje na podnět, s vůní to lze snadno přehnat. Výsledkem je, že v ulicích připomínáme chodící parfumérii, a to lichotivé není. Naprosto postačí tři zásadní střiky, musí však být na správná místa. Jinak se parfém nebude uvolňovat po celý den.

Navoněná zápěstí NIKDY neotírejte o sebe. Jde o jeden z největších prohřešků. Z parfému se třením rychle vytrácí aroma, mění také svou vůni. Parfém nechte vždy přirozeně rozležet.

Kam parfém nanášet

Vůni vždy nanášejte na pulsní body. Mezi ně patří pokožka na spáncích, oblast za ušima, krční tepny, vnitřním zápěstí, loketní jamky, podkolenní jamky a dekolt. Tato místa jsou nejvíce prokrvená a teplá, neustále pulsující, parfém díky tomu své složky uvolňuje postupně. Vy tak budete vonět dlouhé hodiny bez toho, aniž byste musela aplikaci neustále opakovat.

Na vlasy ne



Mít krásně voňavou kštici je snem každé ženy. Nikdy ovšem klasický parfém nenanášejte do vlasů! Alkohol obsažený ve vůních vlasy vysušuje. Pořiďte si speciálně navržený aromatický výrobek, jehož unikátní složení vlasy provoní, ale nepoškodí.

Pozor na místa, kde vás líbá

Chystáte se na vytouženou schůzku s novým mužem? Pak zapomeňte na aplikaci parfému na krk a dekolt. Muži totiž bytostně nesnáší, když vášnivě líbají vyvolenou dámu a následně jim zůstane nepříjemná pachuť v ústech. Vyberte proto jiné tělesné části. Míst na výběr je ještě dosti.

Pozor při aplikaci na oblečení. Některé parfémy mohou nenávratně poškodit tkaninu.

Nesnažte se jednotlivé parfémy překrývat

Dbejte nejen na vůni, ale také na to, jaký oděv jste ten den měla na sobě. Vrstvením více parfémů lze docílit příjemné souhry, ale také protivného efektu. A druhá možnost je bohužel pravděpodobnější. Když už se vám nechce prát oděvy po každém nošení, nechte je alespoň důkladně vyvětrat na čerstvém vzduchu.

Vhodná volba parfému

Než si aplikujete oblíbenou vůni, zamyslete se, zdali není příliš těžká, vtíravá. Zvláště v uzavřených prostorech by vás neměli moc v lásce. Vám se parfém možná líbí, ale ostatní nemusí sdílet stejný názor. Buďte v tomto směru ohleduplná. Intenzivní vůně vynášejte na večírky, romantické schůzky, atd.

Naučte se parfémy rozlišovat

Niché parfémy jsou nejsilnější, s vysokým obsahem vonných látek. Jde o dražší variantu, určenou pro milovnice luxusních vůní. Investice litovat nebudete. Druhým produktem, který vydrží o něco méně, je vůně označená EDP - Eau de Parfum. Následuje EDT, EDC, EDS. Poslední varianta vydrží nejméně.

Parfém po překročení trvanlivosti začne měnit barvu, následně vůni. Může začít také dráždit pokožku.

Dbejte na správné skladování

Ač parfémy vydrží dlouhou dobu, je nutné je skladovat nejlepším možným způsobem. Flakóny by nikdy neměly být vystaveny světlu a teplu. Polička v koupelně se stane cestou do záhuby. Ideální bude je uchovávat v originálních papírových krabičkách. Pokud jste obaly již vyhodila, ukryjte parfémy do koupelnové skříňky.