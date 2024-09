Jak správně pečovat o barvené vlasy

Všechny vlasy si zaslouží starostlivou péči, ale ty barvené obzvlášť. To platí pro vlasy ošetřené permanentní barvou, melíry, balayage, ombré a další. Návštěvou kadeřníka to totiž pouze začíná. Pokud si chcete udržet zářivou barvu co nejdéle, musíte se o své nabarvené kadeře důsledně starat.