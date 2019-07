Jak poznám paperbag střih?

Je to velmi snadné. Paperbag oděvy charakterizuje hlavně vysoký pas, většinou snímatelný vázací pásek, ačkoli sukně se objevují i bez něj, jemné řasení v horní části lemu. Lze objevit také kousky s postranními kapsami.

Pro pohodářky

V tropických letních dnech oceníte paperbag sukně z lehoučkých materiálů. Extrémně příjemná je tkanina s příměsí lnu. Vzdušný oděv zaručí pohodlnost, neustálý přísun svěžesti, navíc dá vyniknout vaší postavě, kterou opticky doladí. Mini provedení si mohou dovolit dámy s krásně tvarovanými nohami. Délku nad kolena ocení ty, co mají komplex ze širších stehen. Midi střih si určitě oblíbí ženy, co se nerady ukazují, preferují decentní módu, nebo nechtějí hlídat, kde by jim eventuálně mohlo něco vykouknout.

Business lady

Paperbag sukně se neprodávají pouze v ležérním stylu, jak by se zprvu mohlo zdát. Návrháři myslí také na něžné pohlaví pohybující se na vysokých pracovních pozicích, nebo ženy, co milují prudce elegantní styl odívání. Lze tak spatřit pouzdrové střihy, jež dají vyniknout smyslným ženským křivkám. A pozor, už neplatí, že sluší jen hubeným postavám. Lichotit budou i těm, co jsou “krev a mlíko”.

Módní tip: Prvotřídní business look získáte, když k sukni doladíte sako a halenku. Vhodnou letní alternativou se stane jemný saténový top zdobený krajkou se špagátovými ramínky.

Proč byste si měla paperbag sukni pořídit?

V první řadě vám bude nesmírně slušet. Vytvaruje zadeček, díky vysokému pasu prodlouží nohy. Dalším důvodem je praktičnost. Lze jej kombinovat s různorodými oděvy. Hodí se tak na procházku po městě, do práce, ale i na pláž. Nesmíme ani opomenout, že půjde o jeden z hlavních trendů podzimní sezóny. Jen vzdušná provedení nahradí provokativní kůže/koženka.