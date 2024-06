Pot k životu patří. Jak to udělat, aby tolik neobtěžoval a neztrapnil?

Domácí deodorant Vyrobte si vlastní deodorant se sodou a tea tree olejíčkem, obojí í působí antisepticky.

Na tři díly jedlé sody přidejte do misky dva díly škrobu a promíchejte. Přilijte dva díly rozpuštěného kokosového oleje a utřete dohladka. Nakonec doplňte půl dílu mandlového oleje a dvacet kapek tea tree.

Směs dejte do tuby od starého deodorantu či do kelímku od krému a používejte jednou až dvakrát denně.