Epilace a depilace patří k základům péče o tělo. A zejména na jaře, kdy je pokožka více na očích, se opět dostávají do centra zájmu.
Vcelku až tolik nezáleží na tom, zda sázíte na rychlé a dostupné holení žiletkou, vyhovuje vám dlouhodobější efekt odstranění chloupků pomocí vosku, cukrové pasty či epilátoru, nebo dáváte přednost některé z moderních technologií, jako je IPL či laser. Pamatujte však, že každá z těchto metod pracuje na jiném principu, liší se komfortem, cenou i výsledným efektem.
V pohodlí domova
Nejjednodušším, nejrychlejším, ale bohužel i nejméně efektivním řešením je holení žiletkou. Pokud se pro něj rozhodnete, doporučujeme ho spíše jen příležitostně – chloupky rychle dorůstají, a navíc bývají ještě pevnější.
Další variantou, ale taky ne s dlouhodobým výsledkem, je depilační krém. Před jeho použitím si nezapomeňte udělat test citlivosti pokožky.
O něco účinnější je epilátor, který vytrhává chloupky i s kořínky. Nevýhodou ale bývá jejich časté zarůstání.
Vosk vyžaduje trochu zručnosti, takže je obvykle lepší objednat se na něj do salonu.
Profesionálnější péči v pohodlí domova vám zajistí IPL. Některé moderní technologie spolupracují už i s mobilní aplikací, díky čemuž nabízí vysoce personalizované ošetření. Hladkou pokožku bez chloupků slibují i na dvanáct až osmnáct měsíců.
Svěřte se profesionálům
Ano, řeč je o epilaci laserem. Dnes je na trhu řada přístrojů a některé novější typy se dají používat celoročně. I tak je však lepší začít v chladnějších měsících, aby pokožka nebyla bezprostředně vystavena slunečnímu záření.
„I když jsou domácí epilace dočasně účinné, chloupky se vrátí, byť možná slabší. Pokud si vyberete dobrou kliniku, už nikdy nebudete podpaží nebo klín řešit. Výhoda laseru spočívá v tom, že přináší trvalý výsledek. Nemusíte se holit každé tři dny nebo řešit zarostlé chloupky. Je to investice do pohodlí i vzhledu a funguje úplně stejně dobře pro muže i ženy,“ vysvětluje Martin Chorvát, vedoucí lékař kliniky estetické medicíny Venusium.
Výběru místa, kde ošetření laserem podstoupíte, je třeba věnovat pozornost. „Jde o silný lékařský přístroj, který pracuje s energií světla. Pokud se nastaví špatně, může místo hladké pokožky zůstat popálenina nebo skvrna. Proto s ním vždy musí pracovat někdo, kdo rozumí kůži, zná typy pleti a ví, co si může dovolit. Tedy lékař nebo proškolený zdravotník,“ upozorňuje.
Ať už se rozhodnete pro jakýkoli způsob, vždy zvažte, která metoda bude s ohledem na typ vaší pokožky, životní styl i finanční možnosti nejlepší.
Článek vznikl pro časopis Žena a život.