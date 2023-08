Jak prát bez nehod

Třídění prádla může být občas celkem oříšek. Kdo z nás někdy neřešil dilema, jak prát námořnické pruhované tričko – s bílým nebo barevným prádlem? A co nechtěné obarvení bílých košil na růžovo díky zapomenuté červené ponožce v bubnu pračky? Nikoho určitě nepotěší, když z pračky vytáhne svůj oblíbený kousek „obohacený“ o jiné barvy. Některé kousky oblečení se ještě k tomu nedají kombinovat s ničím jiným. Naštěstí je tu pomocník, který proces praní prádla jednoznačně usnadní. Ubrousek K2r Colour Catcher bez problému zabrání nehodám s obarvením a vy tak můžete prát bez starostí. V tomto malém ubrousku se totiž skrývá velká technologie.

Jak to funguje?

Se spolehlivými pomocníky na praní K2r Colour Catcher se vyhnete nechtěnému obarvení a můžete dát sbohem nehodám, kdy se z vašeho bílého prádla stane šedé, nebo oblíbené barevné oblečení po několika praních ztratí svou původní barvu. Revoluční technologie ubrousků Colour Catcher přitahuje barviva, která se během pracího cyklu uvolňují a brání tak nehodám při praní. Ubrousky jednoduše uvolněné barvy přitahují jako magnet. Zároveň je díky ubrouskům vaše oblečení chráněno před zašednutím, a tak oblečení zůstane zářivě barevné i po několika vypráních. Ubrousek stačí jednoduše přidat do bubnu pračky společně s prádlem a máte vyhráno.

Vůbec se nemusíte obávat toho, že by se přidáním ubrousků do pračky uvolňovaly do jejího bubnu během praní nebezpečné chemikálie. Celý princip ubrousků K2r je založený na fyzikálních zákonech. Ubrousky jsou vyrobeny ze 100% přírodního materiálu a po praní je můžete jednoduše vyhodit do koše na papír. Ubrousky je totiž možné recyklovat.

Od teď už tedy víte, že je možné prát bez vícebarevné oblečení dohromady a díky tomu už nemusíte prádlo složitě třídit a tím pádem šetříte svůj čas. A protože není třeba spouštět několik pracích cyklů, šetříte tím také vodu a elektrickou energii.