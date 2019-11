Otužování začal propagovat už zakladatel moderní vodoléčby Vincenc Priessnitz. Údajně ho k tomu inspirovala zraněná srna, která se tak dlouho chodila omývat k prameni, až si ránu vyléčila.

Stejný postup vyzkoušel Priessnitz také na sobě. V šestnácti letech ho přejel povoz s koňmi. Lékaři tvrdili, že jeho rány jsou trvalé, ale zraněný chlapec si je vyléčil sám, pomocí studených obkladů a vody. Jak je vidět, otužování má spoustu benefitů. A tady jsou další.

Prokrví orgány v těle

Krev je pro vaše tělo jako božská mana, zajišťuje mu zdroj energie a výživy. Když dostatečně neproudí, přicházejí různé nemoci. Abyste tomu předešli, doporučuje se otužovací metoda zvaná kontrastní sprchování.

Jak na to? 15 vteřin se sprchujte studenou a 15 vteřin horkou vodou (tak, jak jste schopni snést). Tenhle postup opakujte sedmkrát a za 2,5 minuty máte hotovo! Chlad způsobí, že se stáhnou cévy v končetinách. Tělo začne prokrvovat životně důležité orgány v břiše, tedy játra, ledviny, střeva, a tím zlepší jejich fungování.

Zocelí imunitu

Ano, studená voda vás zocelí. To ostatně potvrzují i vědci, kteří zkoumali partu mladých otužilců, jejichž rituálem byla třikrát týdně koupel ve studené vodě.



A výsledek? Rozhodně vyšší odolnost proti různým virózám, chřipce a nachlazení. Když je tělo vystaveno chladu, snaží se zahřát. To v něm spustí tvorbu bílých krvinek: monocytů a lymfocytů, které redukují škodlivé bakterie, viry, patogeny a toxiny.

Nějaká ta studená ranní sprcha za tenhle benefit stojí, co myslíte? Navíc to funguje lépe než populární injekce proti chřipce.

Rozproudí metabolismus

Studená voda rozhýbá i žaludek a trávicí orgány, které začnou pracovat rychleji. Proto je ledová sprcha ideální pro všechny, kdo chtějí nějaké to deko zhubnout.

A pozor, ještě něco! Ledárna je sice nepříjemná, ale zrychluje regeneraci tělesných tkání. Proto je vhodná i pro lidi, kteří si léčí zranění nebo jizvy po operaci.

Udělá vás hezčí

Všichni milujeme teplou sprchu. Krásně hřeje a obzvlášť v zimě v ní každý zmrzlík roztaje. Ale tím její kouzlo končí. Podle dermatologů teplá voda vysušuje vlasy a pokožku. A tak není divu, že potom v zimě vypadáte jako „brambor na loupačku“.

Zkuste to jinak, nastudeno! Chladivá voda stahuje póry, takže se nebudou zbytečně ucpávat a vy nebudete válčit s pupínky. Prospěšná je i pro vlasy, protože uzavírá jejich povrch a jsou pak krásně lesklé a zdravé.

Zahřeje vaše nohy

Studená sprcha je pro váš organismus šok. Ale dobrý šok. Jeho následkem vzniká v těle tzv. termogeneze čili vytváření vnitřního tepla. V praxi to znamená, že pravidelným otužováním jste odolnější vůči zimě a nepříznivému počasí.

Není divu, že studenou sprchu naši předkové používali jako přírodní léčbu proti nedokrveným končetinám (rukám, nohám). Zkuste to a uvidíte, že příští rok si v říjnu vyrazíte třeba bez ponožek nebo bez bundy.

Zažene deprese

Doléhá na vás podzimní nenálada? Dejte si studenou (nebo alespoň střídavou) sprchu. Příjemně vás osvěží a uzemní. To ostatně potvrzují i američtí vědci, kteří tvrdí, že chlad aktivuje část mozku, která řídí produkci stresového hormonu „noradrenalinu“. Ten má podobnou moc jako hormon štěstí serotonin – zlepší vaši náladu.

Posílí váš dech

Na tomhle principu je založená celá sauna. Znáte to, když z přehřátého prostoru jdete do ledového bazénu (nebo na sebe vylijete vědro studené vody), okamžitě se vám prohloubí dech.



Čím to je? Šok tepla a zimy způsobí okysličování buněk v těle. Tenhle „trénink“ by si měli dopřát všichni, zejména ti, kterým plíce moc neslouží, například nemocní lidé s diagnózou chronické obstrukční plicní nemoci.

Zvyšuje plodnost

Ano, je to tak! Pokud s partnerem pracujete na dítěti, měl by si dopřát studenou sprchu. Chladivá lázeň zvyšuje produkci mužských hormonů a má také vliv na činnost pohlavních žláz. Oproti tomu taková teplá vana snižuje počet spermií a veškerá snaha o potomka by pak vyšla vniveč.