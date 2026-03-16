Jak podpořit růst vlasů a mít je silnější i hustší.

Jak rychle rostou vlasy?
Toužíte po delších a hustších vlasech, ale zdá se vám, že jejich růst stagnuje? Vlasy sice rostou v průměru jen 1 až 1,5 cm za měsíc, jejich kvalitu i délku však výrazně ovlivňuje stav vlasové pokožky, každodenní péče i životní styl.
Udržujte vlasovou pokožku zdravou
Základem je zdravá pokožka hlavy. Pravidelné, ale šetrné mytí pomáhá odstraňovat maz a zbytky stylingu, které mohou ucpávat vlasové folikuly. Při mytí si dopřejte jemnou masáž, která podpoří mikrocirkulaci a lepší zásobení kořínků živinami. Jednou za čas je vhodné zařadit i peeling pokožky hlavy.
Dbejte na správnou každodenní péči
Pomoci mohou také cílené produkty s aktivními látkami. Řada Elseve Growth Booster obsahuje aminexil, který pomáhá prodlužovat životní cyklus vlasu a zlepšuje jeho ukotvení. Šampon a balzám proti vypadávání vlasů i sérum na podporu růstu tak vytvářejí ideální podmínky pro silnější a odolnější vlasy.
Důležitá je i ochrana délek. Nadměrné teplo, časté žehlení nebo hrubé česání vedou k lámání, kvůli kterému vlasy nikdy nedosáhnou vysněné délky. Používejte termoochranu, například Defeat The Heat Spray, a po každém mytí dopřejte vlasům kondicionér. Pro ochranu konečků se hodí bezoplachová péče, například Elseve Dream Long No Haircut Cream nebo vyživující Elseve Extraordinary Oil.
Závěrečný tip, pro rychlejší růst dlouhých vlasů
Růst vlasů ale začíná uvnitř. Dbejte na dostatek bílkovin, vitamínů skupiny B, železa a zinku. Omezte stres, dopřejte si 7–8 hodin spánku a nezapomínejte na pitný režim. Pomoci mohou i přírodní metody – například masáže s ricinovým či rozmarýnovým olejem.
Klíčem k delším vlasům je pravidelnost a komplexní přístup. Když propojíte správnou péči, kvalitní produkty a zdravý životní styl, vytvoříte ideální podmínky pro jejich přirozený a viditelný růst.