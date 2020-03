Tipy na každý den Pro správnou péči o nohy nemusíte jezdit do lázní ani na wellness víkendy. Začněte své nohy hýčkat. Stačí dodržet několik zásad – a do jara vykročíte svižně a s lehkostí. FITNESS: Aby svalová žilní pumpa fungovala, je nutné zapojit svaly. Pomůže procházka i speciální cvičení na protažení nohou (zadejte si do vyhledávače heslo žilní gymnastika). Krátce po ulehnutí si také můžete „zašlapat na kole“. KRYOTERAPIE: Sprchujte si pravidelně lýtka studenou vodou. MASÁŽ: Vhodná obuv (s podpatkem vysokým maximálně 3 až 4 centimetry) a oblečení, které nikde neškrtí, jsou pro vaše nohy to pravé. VYHLÍDKOVÝ LET: I když nám vždycky říkali „nedávej nohy na stůl“, dejte si je nahoru, kdykoli to bude možné. TERAPIE OBJETÍM: Chronické žilní onemocnění spočívá v rozšíření žil – kompresní punčochy je můžou stlačit, jejich efekt je okamžitý. ZDRAVÁ STRAVA: Zařaďte do jídelníčku pohanku, která je díky vysokému obsahu rutinu tou nejlepší potravinou pro zdravé cévy. POSILA: Lékař vám může předepsat venofarmaka, která řeší podstatu chronického žilního onemocnění, tedy samotný zánět.