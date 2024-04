Kosmetický kalendář: jak často mýt vlasy a používat sérum nebo masku

Pokud pravidelně čtete kosmetické rubriky, víte, že těch nezbytností pro pěstěný vzhled je opravdu velké množství. Důsledné provádění pečujících rituálů vlastně znamená, že už za ten den pomalu nestihnete nic jiného.

No, to možná přeháníme, ale je toho skutečně požehnaně. Udržet vše v hlavě tak může být náročné. Proto jsme pro vás připravili přehledný kosmetický kalendář, v rámci kterého se dozvíte ty nejdůležitější termíny pro různé krášlicí úkony. Samozřejmě, nic není dogmaticky předepsáno, jde skutečně o orientační časové rozmezí. Vše si potom přizpůsobíte svému tělu i životnímu stylu.

Péče o vlasy

Mytí vlasů: 3x týdně.

Co a proč: Umývání vlasů by mělo probíhat dle potřeby, pokud sportujete, tak klidně denně, jinak zhruba třikrát do týdne. Šampon a kondicionér jsou pro kvalitní očistu nezbytné.

Vlasová maska: 1x měsíčně.

Co a proč: U bezproblémových zdravých kadeří se doporučuje jako prevence používat jednou měsíčně, ale u vlasů, které nejsou zcela dokonalé, každé třetí až čtvrté mytí.