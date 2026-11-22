Každé z líčidel má své speciální nároky na skladování, používání i čištění. Správná péče přitom může pomoci zachovat jejich vlastnosti, prodloužit dobu použitelnosti a omezit riziko podráždění pokožky či očí a jejich okolí.
Jak je skladovat a opečovávat?
Většině dekorativní kosmetiky svědčí suché místo se stabilní pokojovou teplotou, mimo přímé sluneční záření a zdroje tepla. Nevhodný je například parapet, kam svítí slunce.
Je praktické mít kosmetiku po ruce při ranní přípravě, ale dlouhodobá vlhkost a teplotní výkyvy v koupelně nebývají pro přípravky ideální. Vyplatí se kosmetiku skladovat v suché zásuvce či uzavíratelné skříňce.
Tekuté produkty a make-upy po každém použití pečlivě uzavřete. Pokud mají pumpičku, je dobré ji pravidelně otírat čistým ubrouskem.
Do produktů, které se nabírají prsty, sahejte pouze čistýma rukama. Nejlepší ale je používat čistou kosmetickou špachtličku.
Pudry, tvářenky a oční stíny mívají delší použitelnost než řada tekutých produktů, ale i tak s nimi zacházejte šetrně. Jejich povrch by neměl přicházet do kontaktu s vlhkými štětci. Pravidelně odstraňujte zbytky práškové kosmetiky z okrajů obalů a dbejte, aby se dovnitř nedostávala voda.
Řasenkou „nepumpujte“, protože tím do obalu vháníte vzduch, a to může přispívat k jejímu vysychání. Pokud se změní vůně či konzistence řasenky, je bezpečnější ji vyřadit.
Rtěnky a lesky na rty uchovávejte vždy dobře uzavřené. U rtěnky lze povrch v případě potřeby šetrně otřít čistým ubrouskem.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.