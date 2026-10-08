Kvalitní kůže má svá specifika, která je dobré znát. Ještě před koupí si materiál prohlédněte, ohmatejte a lehce ohněte. U méně povrchově upravené kůže bývá kresba přirozená, s jemnými nepravidelnostmi, póry a drobnými rozdíly v odstínu.
Při ohnutí vytvoří kvalitní useň přirozené jemné vrásky, ale neměla by se lámat ani praskat. Pevná, přesto pružná struktura je dobrým znamením. Vždy zkontrolujte i rub, hrany, švy a štítek se složením – právě ten často ukáže pravdu.
Správná péče je alfou a omegou
Hladkou kůži čistěte měkkým hadříkem a podle potřeby ošetřete vhodným krémem. Semiš a nubuk se čistí gumovým kartáčkem a k péči se používají speciální přípravky určené pro broušené usně.
Impregnace pomáhá chránit před vlhkostí a nečistotami, vždy ale musí odpovídat konkrétnímu typu materiálu.
Ochranu je vhodné obnovovat podle četnosti používání, například u nošených bot obvykle každé dva až čtyři týdny. Pozor si dejte na nevhodné přípravky, které můžou měnit barvu a vzhled vlasu.
Pravidla ukládání
Kožené produkty skladujte v suchu, temnu a při stabilní pokojové teplotě, nejlépe mimo zdroj tepla. Kabelky dejte do prodyšného látkového obalu a lehce vycpěte, aby držely tvar. Botám prospívají napínáky.
Největšími nepřáteli kůže jsou vlhkost, vysoké teploty a nevhodná chemie. Kůži může poškodit taky opakované máčení. U kabelek se navíc vyplatí hlídat přetěžování – přílišná váha namáhá švy, ucha i samotný materiál.
Vyhněte se přímé aplikaci parfémů a kosmetiky, protože alkohol a další složky můžou povrch narušovat.
První pomoc
Článek vznikl pro časopis Žena a život.