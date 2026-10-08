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Čas jí sluší, ale potřebuje péči. Jak se starat o pravou kůži v šatníku


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Ilustrační snímek | foto: Petra Veselá

Patina, hebkost, hodnota. To všechno může pravé kůži přinést správná péče a šetrné zacházení. Jak ji poznat, chránit a hlavně udržet v šatníku v perfektní kondici, radí stylistka Dominika Staňková Chválová.

Kvalitní kůže má svá specifika, která je dobré znát. Ještě před koupí si materiál prohlédněte, ohmatejte a lehce ohněte. U méně povrchově upravené kůže bývá kresba přirozená, s jemnými nepravidelnostmi, póry a drobnými rozdíly v odstínu.

Při ohnutí vytvoří kvalitní useň přirozené jemné vrásky, ale neměla by se lámat ani praskat. Pevná, přesto pružná struktura je dobrým znamením. Vždy zkontrolujte i rub, hrany, švy a štítek se složením – právě ten často ukáže pravdu.

Správná péče je alfou a omegou

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Hladkou kůži čistěte měkkým hadříkem a podle potřeby ošetřete vhodným krémem. Semiš a nubuk se čistí gumovým kartáčkem a k péči se používají speciální přípravky určené pro broušené usně.

Impregnace pomáhá chránit před vlhkostí a nečistotami, vždy ale musí odpovídat konkrétnímu typu materiálu.

Ochranu je vhodné obnovovat podle četnosti používání, například u nošených bot obvykle každé dva až čtyři týdny. Pozor si dejte na nevhodné přípravky, které můžou měnit barvu a vzhled vlasu.

Pravidla ukládání

Kožené produkty skladujte v suchu, temnu a při stabilní pokojové teplotě, nejlépe mimo zdroj tepla. Kabelky dejte do prodyšného látkového obalu a lehce vycpěte, aby držely tvar. Botám prospívají napínáky.

Největšími nepřáteli kůže jsou vlhkost, vysoké teploty a nevhodná chemie. Kůži může poškodit taky opakované máčení. U kabelek se navíc vyplatí hlídat přetěžování – přílišná váha namáhá švy, ucha i samotný materiál.

Vyhněte se přímé aplikaci parfémů a kosmetiky, protože alkohol a další složky můžou povrch narušovat.

První pomoc

  • Co dělat v případě skvrn a ušpinění? U rozlité tekutiny je nejdůležitější jednat rychle, ale netřít. Tekutinu jemně odsajte čistým hadříkem a nechte materiál přirozeně vyschnout.
  • Nikdy nepoužívejte fén ani kožený předmět nepokládejte na radiátor.
  • Mastné nebo výrazně barevné skvrny je lepší řešit čisticím přípravkem určeným pro konkrétní typ kůže. Na závěr vždy aplikujte ošetřující kondicionér.
  • Při znečištění agresivními prostředky, například odlakovačem, může dojít k poškození povrchové úpravy a vytvoření ještě větší skvrny. U cenné kabelky či luxusní obuvi je proto lepší neriskovat domácí experimenty.

Článek vznikl pro časopis Žena a život.

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