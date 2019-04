Blondýnky

Ženám se světlými vlasy lichotí všechny pastelové odstíny, včetně žlutých. Pastelové barvy jsou navíc s příchodem jara velmi in. Vzdávat se jich nemusíte ani v létě. S lehce opálenou pokožkou tvoří líbivý kontrast. Pokud si lámete hlavu, jak pastelové žlutou zkombinovat, pak si pamatujte, že veškeré neutrální tóny jsou správně, včetně těch přírodních. Atraktivní kombinaci elegantního rázu tvoří žlutá a šedá. S bílou barvou žlutá vykouzlí nenucenou klasiku, se kterou vedle rozhodně nešlápnete. Jestli patříte k milovnicím černých outfitů, žluté doplňky budou tím pravým, čím jim dodáte šmrnc.

Zrzky

Vášnivým rusovláskám bude slušet žlutá nádechem do oranžova. Podtrhne jedinečné zabarvení kštice a zvýrazní porcelánovou pleť zdobenou rozkošnými pihami. Zrzky si mohou dovolit i extravagantnější spojení barev. Co třeba zkusit doplnit žlutý top a smaragdový šátek do vlasů či kabelku? Tajemná zelená ženám s vlasy barvy ohně náramně sluší. Nebojte se jít ani do sytě oranžových či oranžovo-červených tónů. Když vzhled podtrhnete zářivě červenými rty, budete nepřehlédnutelná.



Brunetky

Hnědovlásky a černovlásky mají tu výhodu, že si mohou bez obav obléknout jakékoliv barvy. Žlutou mohou zvolit výraznou, ale i tlumenější. Jediné, nač je potřeba myslet, aby model nepůsobil až moc vyzývavě a výrazně. Zvláště v případě dam s vlasy jako úhel. Černá barva je sama o sobě tvrdá, je potřeba ji zjemnit, především v horní polovině těla. Brunetky si mohou dovolit také pestré tóny žluté na svrchních oděvech. Vysoce módní spojení vznikne spojením zemitých odstínů a žluté.