Královna denimu - Katie Holmes.

Džínová klasika

Modré džínsy se řadí mezi nesmrtelné trendy. Je jedno, zdali si libujete ve slim střizích zvýrazňující křivky vašeho těla, pohodlnými a stylovými mom jeans symbolizující uvolněná devadesátá léta, nebo zvonáči populárními v éře hippies, s denimovým oděvem nikdy nešlápnete vedle. Díky své praktičnosti se hned v několika provedeních objevuje také v šatníku světově známých žen. Mezi obrovské milovnice denimu patří například Katie Holmes. Bývalá manželka Toma Cruise ve svém volném čase preferuje nenásilný minimalistický look. V ulicích ji nejčastěji potkáte v džínech doplněných o basic svršek. Jednou je to basic bílé tričko, poté elegantní halenka v nude odstínu ze vzdušného materiálu.V chladnějších dnech nestárnoucí herečka sáhne po ležérním svetříku v prodloužené délce. Ač jsou její outfity naprosto obyčejné, jde o nadčasové modely lichotící všem dámám bez ohledu na věk a postavu.

Ač Katie Holmes miluje denim, často vyrazí do ulic ve sportovním modelu. Krátký top odhalující bříško Katie nesmírně sluší, její postavu by jí mohla závidět kdejaká „dvacítka“.

Pohodlí především

Spousta celebrit si v soukromém životě užívá klidu a pohody. Když mají zrovna volno, odhodí škrobené luxusní róby, drahé šperky a hupsnou do volně střižených tepláků. Vůbec neřeší, zdali je oděv v pánském či dámském provedení, má správnou velikost, důležité je jedno, cítit se příjemně, přirozeně. Pokud teplákovou módu zbožňujete, ale stále ji nosíte jen doma, domníváte se, že mezi lidi se nehodí, zde vidíte, jak se pletete. Oblíbená zpěvačka a herečka s proslulým pozadím ví, že kdykoliv vyrazí mimo zdi domova, čekají na ni zástupy fotografů. Však ani to ji neodradí obléci mladistvý teplákový model. Latinskoamerická diva se v módních trendech dobře orientuje, dokáže nezajímavý outfit vyšvihnout do módních výšin. Zde se jí to povedlo exkluzivní kabelkou “Birkinkou” z dílny Hermès, jež se stala ústředním prvkem kreace. Líbí se nám také kotníkové tenisky v působivé bílo-zlaté kombinaci. Přesně takto vypadá model pohodového stylu s nádechem luxusu, se kterým uděláte parádu i ve městě.

Mladistvý pohodlný look J.Lo miluje.

Zatraceně sexy

Není nutné pořád schovávat své nádherné tělo ve volně střižených oděvech. Ukažte světu, jak dokonalými křivkami jste vybavená. Že máte nějaké to kilo navíc? Nevadí! Inspirovat se můžete u uznávané plus size anglické modelky - Kelly Brook. Kelly má charakteristické linie pro označení ženy “krev a mlíko”, a rozhodně se za ně nestydí. Ráda se ukazuje v kreacích zvýrazňující kypré tvary, hlavně zatracené bujné vnady. Svým postojem se snaží motivovat stejně stavěné dámy k tomu, aby byly sebevědomé a hrdé. Když nemáte zrovna váhu a výšku přehlídkové krásky, bez obav si oblékněte vypasované šaty či sukni, vyzbrojte se rafinovaným kouskem s rozparkem. Zkrátka buďte ženou s velkým Ž. Vhodnou volbou se stanou šatičky ve slušivých midi délkách. Kelly sice preferuje podpatky, ale k obdobnému outfitu si klidně lze obout šněrovací espadrilky, vzdušné sandálky a pantoflíčky bez podpatku. Je však pravdou, že podpatky působí mnohem smyslněji, navíc postavu opticky protáhnou.

Kelly Brook se za své kypré tvary rozhodně nestydí, ba naopak, je na ně právem hrdá!

Ležérní elegance

Hlavní aktérka erotickém thrilleru Základní instinkt - Sheron Stone, se ve svých 61 letech necítí být ženou za zenitem. Stále si potrpí na atraktivní vzhled a trendy módní oděvy. Sexy provokativní modely vyměnila za styl, jež jí neuvěřitelně sluší. Jde o ležérní eleganci. Spojuje mladistvé kousky s prvky pohodovými. Sheron lze na ulici spatřit v neotřelém kalhotovém kostýmku propůjčující sofistikovaný glanc, zdobných džínsech doplněných o jednoduchý šedý svetřík, nebo sukní ke kolenům v kombinaci s naprosto fádním tričkem a kotníkovými botkami. Nám se Sheron nejvíce líbí v prvním outfitu, nicméně ani zbylé kreace nejsou vůbec k zahození. U sympatické herečky by se mohly inspirovat všechny dámy nad 55 let. Ač už jste možná babičkou, nemusíte se tak oblékat. Naučte se mít vybraný a šmrncovní šatník.