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Šediny jsou v módě. Věnujte jim tu správnou péči a hrdě je vyneste do ulic

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  4:30

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Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Dříve ženy stříbrné pramínky schovávaly, dnes je hrdě nosí. Inspirujte se tipy kadeřníků a celebrit! Pokud se o šediny správně postaráte, dodají vám neopakovatelný styl.

Stárnout s grácií je umění. A ne každá žena to dokáže. Křečovitá snaha vypadat v padesáti jako „dvacetiletý diblík“ vypadá spíše zoufale. Jenže úplně to pustit a vykašlat se na sebe také není řešení. Proto to zkuste jinak – přijměte své stárnutí jako přirozený proces a vytvořte si image zralé a sebevědomé ženy.

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Pomoct vám v tom můžou i módní trendy, které šedou barvu vlasů považují za sexy. A také herečky jako Andie MacDowell, Sarah Jessica Parker nebo Meryl Streep, které se už nebarví a na svoje stříbro v kadeřích jsou pyšné.

Ale aby vaše šediny vypadaly dobře, je třeba jim dopřát správnou péči. Tady je návod, jak na to.

Vyzkoušejte grey blending

Přejít od barvených vlasů k přírodním šedinám je mnohdy velký skok. Zajděte proto k dobrému kadeřníkovi, který posoudí stav vašich vlasů, rozsah šedin a váš přirozený i barvený odstín. Možná vám navrhne techniku gray blending, ta využívá zesvětlených (nebo naopak ztmavených) pramenů, které opticky propojí barvu vašich vlasů tak, aby působila přirozeně.

Výhodou gray blendingu je, že dorůstající šediny nejsou tak „okaté“ a nevytvářejí ostrý barevný kontrast.

Používejte tónovací šampony

Šedé vlasy mají sklony ke žloutnutí, proto je dobré používat fialový nebo modrý tónovací šampon. V čem se tyhle přípravky liší? Fialový tónovací šampon potlačuje žlutý odstín z blond, stříbrných nebo šedivých vlasů, u modrého zase dochází k redukci oranžových a měděných tónů, které nejčastěji trápí majitelky balayage, tmavě blond nebo šednoucích hnědých vlasů.

Aplikace je jednoduchá: Naneste vybraný tónovací šampon na vlhké vlasy, které jste lehce vysušili ručníkem, nechte působit jednu až dvě minuty a poté důkladně spláchněte.

Aby vám to slušelo...

  • Šedým vlasům dodáte objem pěšinkou cik-cak nebo natupírováním u temene.
  • Lesk výslednému účesu dodáte správným fénováním. Stačí proud vzduchu nechat fénováním „klouzat“ od kořínků až dolů ke konečkům.
  • Šedé vlasy můžou někdy utlumit rysy v obličeji. Dodejte své tváři mladistvý šmrnc pomocí očních stínů a výraznější rtěnky!
  • Abyste v šedinách nepůsobily příliš „babičkovsky“, noste barevné oblečení. K vlasům v barvě stříbra se hodí fialová, modrá, fuchsiová i lahvově zelená.
  • Slušet vám bude i monochromatický styl, kdy na sobě máte celý outfit v jedné barvě či jejích odstínech. K šedinám dobře pasují jednoduché střihy a kvalitní materiály.

Dodejte vlasům hydrataci

Šediny mají tendenci být suché, hrubší a matnější, proto jim dopřejte dostatek hydratace. Vhodnou volbou jsou například hloubkové hydratační masky, které se aplikují jednou až dvakrát týdně. Ty jsou nutné hlavně po použití tónovacích šamponů, které vaše vlasy také trochu vysušují.

Nezapomeňte ani na péči o konečky, prospěje jim například arganový olej nebo silikonové sérum pro větší uhlazenost a lesk.

A ještě jedna drobnost: Šedivé vlasy nikdy neoplachujte horkou vodou, ta je zbytečně zbavuje vláhy. Mnohem lepší bývá chladný oplach, který vlas uzavře a podpoří jeho přirozený lesk.

Dopřejte si lepší střih

Šediny budou mít větší šmrnc, když jim dáte zajímavý střih. Jestli máte ji jemné vlasy, budou vám slušet kratší sestřihy, které zdůrazní krk a zjemní rysy v obličeji. Výbornou volbou je kratší mikádo či pixie střih.

Máte spíš bohatší vlasy? Potom vsaďte na vrstvené delší mikádo s délkou cca pod bradu. Místo klasické pěšinky si ale dopřejte jemnější ofinu, která účes zlehčí a omladí.

Pozor, vyhněte se delším účesům ve stejné délce, působí totiž zbytečně usedle, stejně tak jako mohutné culíky, drdoly či přehnaně natupírované vlasy.

Omezte klasické mytí hlavy

Šedé vlasy jsou pórovité a platí za přirozené „lapače nečistot“. Kvůli tomu má spousta lidí tendenci si je umývat obden nebo dokonce denně. Jste na tom podobně? Pak zbrzděte. Podle kadeřníků může časté mytí způsobovat nadměrné maštění vlasů a ty pak občas na hlavě vypadají jako „deka“.

Lepším řešením je na místa, kde se kadeře nejvíce mastí, tedy v okolí spánků, čela, pěšinky a na temeni hlavy, aplikovat suchý šampon. Směs nechte dvě minuty působit, poté ji vmasírujte do vlasů a zbytky vyčešte hřebenem. Kdyby šampon zanechal na pramenech bílé flíčky, jednoduše účes vyfénujte.

Článek vznikl pro časopis Tina.

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