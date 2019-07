Jestli lze považovat některý z módních materiálů za opravdu luxusní, pak je to jednoznačně satén. Spatřit lze také jeho levnější alternativu, kterou je povrchová úprava po vzoru elegantní tkaniny. Ať už si vyberete první či druhou možnost, rozhodně neprohloupíte. Saténové kousky by vám totiž v šatníku určitě chybět neměly. My vám řekneme proč.