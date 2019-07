Závan dob minulých

Blokové podpatky neboli brikety byly populární především v 70. letech. Tehdy šlo o velký hit. Díky pohodlí, které nositelce umožňují, se průběžně vracejí na scénu. Letos je to už druhý rok, co se usídlily na špici trendů. Ač jsou nejvíce vidět u podzimních a zimních kolekcích, naleznete je také v letním pojetí. Výhodou je, že se vyrábí v mnoha provedení. Pokud preferujete pohodlí, pořiďte si pantoflíčky s podpatkem v délce jednoho až pěti centimetrů. Ženy, co chtějí být smyslné, prodloužit své nožky, by měly obout briketky vyšší.

Trendy a praktické - značka ideál

Jednoduchý vzhled pantoflíčku na blokovém podpatku dělá z obutí univerzální doplněk. Hodí se nejen k ryze letním oděvům jako jsou sukně a šaty, perfektně korespondují s džínovinou v různých variantách. Bez obav je můžete vzít do města, kde jsou ulice dlážděné kostkami. Nemusíte se bát, že se budou podpatky zasekávat mezi kočičím hlavami, ničit se, jak tomu bývá u jehlového provedení. Díky širokému podpatku si budete užívat komfortu bez strachu ze zvrtnutí nohy a poničení boty.

Nápaditý skvost

Pantofle mají mnoho tváří. Dostateční oporu nabízí široký pás přes nárt. Nápaditým prvkem se stane zdobení v podobě perforace, metalické odlesky, designově řešené pásky či podpatky. Absolutním výkřikem módy jsou transparentní materiály. Může se jednat o průhledný podpatek, nebo pásek přes nohu.

Klasikou, jež nikdy nevyjde z módy je černé provedení pantoflíčků. Nápaditý šmrnc outfitu dodají pestré barvičky jako je žlutá a červená. Marina styl podpoří proužky v modré barvě. Divoká a nespoutaná budete v botkách se zvířecím potiskem. A pozor, právě z těch muži šílí, samozřejmě v dobrém.