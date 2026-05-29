Jak nosit pruhy, aby pracovaly v náš prospěch?
Proužky patří mezi módní stálice. Opakovaně se objevují na přehlídkových molech, ale taky v šatníku téměř každé ženy. Určitě jste o nich slyšely, že vás zákonitě rozšíří a je lepší je nenosit. Velmi často to říkají i moje klientky. Není to ale tak jednoduché a nelze to zobecňovat.
Které tedy vybrat - svislé, nebo vodorovné?
Důležité je vědět, že svislé zeštíhlují a prodlužují, zatímco vodorovné rozšiřují. V praxi je to ale ještě trochu složitější. Svislé proužky jsou ideální například na kalhotách či šatech a fungují skvěle, pokud chcete postavu opticky prodloužit.
Větší pozornost je třeba věnovat vodorovným pruhům. Objem přidávají především ty široké. Jakmile zvolíte užší, nemusíte se obávat, že by vám uškodily. Soustřeďte se i na to, aby byl světlý pruh širší než tmavý. Tento vzor navíc hravě odvede pozornost od partií, které chcete potlačit. Například ženě s širšími boky bych doporučila nosit jemné proužky na triku či halence. Obecně se zkuste vyhýbat pruhům, ze kterých takzvaně přecházejí oči.
A co šikmé proužky?
Diagonální linie vedou oko napříč postavou, simulují pohyb a opticky tvarují. Neprodlužují ani nerozšiřují. Zásadní je ovšem směr pruhů. Pokud se čáry sbíhají do podoby písmene X či V, krásně zvýrazní pas nebo vytvoří iluzi křivek. Proužky, které směřují „ven“, můžou na objemu naopak přidat.
Jaké volit barvy?
S černobílou variantou nešlápnete nikdy vedle, je elegantní a nadčasová. Jemné proužky tón v tónu zase působí nenápadně, takže pokud s nimi začínáte, je to pro vás správná volba. Barevné pruhy jsou hravé a výrazné.
S čím je kombinovat?
Pokud jako dominantu svého outfitu zvolíte proužkovaný top, nechte jej vyniknout a doplňte ho například jednobarevným sakem a džínsy. Jde o výrazný vzor, proto se vyhněte přehnaným kombinacím.
Článek vznikl pro časopis Žena a život.