“Koně”, jak se také robustnímu obutí říká, již svou novodobou slávu zažily. Není tomu ještě tak dlouho, co dámy na nohách nosily obutí ve stylu drsných chlápků westernové éry.

Dnes se botky na nízkém a širokém podpatku se špičatou přední částí dostávají opět na výslunní. Stanou se hlavním trendem mezi doplňky pro budoucí dvě období. Tím, že se jedná o absolutní módní hit, naleznete nespočet variant z nichž si vybere každá žena.

Z kolekce Reserved, 1299 Kč

Elegantní pojetí

Čisté linie, propracované detaily, jednobarevné pojetí, to jsou ideální boty pro ty, co mají rády minimalistický look.

Pokud budete chtít dodat outfitu punc nevšednosti, pořiďte si nápaditý, vysoce moderní zvířecí vzor. U “koní” se nejčastěji objevuje detail v podobě hadí kůže.



Z kolekce Mohito, 1299 Kč

Rebelský nádech

Kování v přední části bot, vyšší střih, dlouhá přední část, zkrátka jedinečný design kovbojského obutí chytne za srdce nespoutané ženy, jež se rády odlišují. “Koně” v netradičním vzhledu se stanou třešničkou na dortu každé podzimní kreace.



Z kolekce Zara, 2799 Kč

K čemu je nosit?

Když nahlédneme na světová mola, boty inspirované divokým westernem se mohou nosit naprosto ke všemu. Výjimkou nejsou džínsy, sukně a romantické šaty. Ač se zprvu k sobě dané kousky nemusí hodit, vězte, že výsledek bude působit naprosto dokonale.



Jediné, nač si dejte pozor je vhodný výběr modelu. K silnějším lýtku padnou délky nad kotníky. Dokonalé nožky vyniknou ve vyšší variantě.