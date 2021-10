Dokonalé obočí? To je sen mnoha žen. A zvlášť v dnešní době téměř nedostižný, neboť aktuálně stále letí husté obočí, přirozeně definované do upravené podoby, tj. do širšího tvaru, který se lomí v oblouku nebo ve špičce, plus minus ve dvou třetinách.

Zatímco dříve byla věrnou družkou každé ženy pinzeta a soutěžilo se v tom, kdo bude mít obočí užší, dnes je tomu právě naopak. Trhání je téměř tabu, povoleno je maximálně u kořene nosu, protože srostlé obočí, byť se jím chlubí i některé modelky, každý nesnese, anebo tam, kde je to nezbytné (u chloupků přímo nad očima, které vybočují z linie).

Z dlouhodobého hlediska není vytrhávání větších ploch určitě vhodné, chloupky na daném místě mohou přestat růst, takže budete nucena linku neustále retušovat a dokreslovat. Řídké a nestejnoměrné obočí je zkrátka problém, je tedy nutné tvarovat ho s rozmyslem.

Věřte vlastní ruce a tužce

Na trhu jsou různé pomůcky a šablony pro získání dokonalého tvaru obočí. Nutno ale připomenout, že většina z nás nemá symetrický obličej, tudíž ani obočí – a takové umělé tvarování nebude působit nikdy přirozeně, proto se raději na šablonky vykašlete a pracujte spíš s tím, co vám bylo dáno. Soustřeďte se na to, kde by mělo obočí začínat a končit.

Tip: Přiložíte-li štětec nebo tužku kolmo k hraně nosu, v místech, kde tužka obočí protne, najdete začátek. Poté tužku opřete o stranu nosu a nasměrujete ji tak, aby protínala duhovku. To je bod, kde by se měl oblouk lámat. Nakonec opřete tužku o nos a veďte ji k vnějšímu koutku oka, přesně tam má obočí končit.

13. března 2019

Vybarvěte se!

Ideální rozměr obočí známe, ale co barva? Odstín je důležitý, jestli nejste od přírody rusovláska, vyhýbejte se teplému tónování. Mnohem lepší jsou přirozeněji vyhlížející našedlé tóny. Blondýnkám sedí obočí zhruba o dva odstíny tmavší než barva vlasů, brunetkám zase o trochu světlejší.

Po čem konkrétně sáhnout?

Volba přípravků na úpravu už je ve vaší režii. Profesionálové obvykle radí obočí nejprve pročísnout kartáčkem a chloupky vyčesat směrem nahoru. Hned tak uvidíte místa, která bude nutné dobarvit. Na ta jsou tu různé stíny a paletky či gelové fixy, někdo však raději vykresluje tužkou, například trojhrannou – vždy krátkými tahy, jde o to imitovat samotné chloupky.

Klasickou tužkou lze obočí také opatrně obkreslit, aby bylo zjevné, kde jsou jeho hranice. Následuje další přečísnutí kartáčkem, případně rovnou řasenkou na obočí, a fixace.

Gel na obočí může být průhledný i barevný, dá se použít i samostatně, když na další vylepšování nemáte čas, fixovat lze ale též mýdlem na obočí (v Hollywoodu kdysi používali i to běžné, obočí se ani nehnulo) nebo pomádou.

Extra tip Nové obočí představuje poměrně výraznou změnu. Kdo si není jistý, může si ji nejdřív vyzkoušet nanečisto, v nabídce jsou microblanding samolepky v různých tvarech, délkách a klenutích. Ještě jednodušší je ale vytisknout si svou fotku, vzít do ruky tužku a zkusit si úpravy načrtnout.

Poslední fáze bývá často opomíjena, odborníci se ale shodují, že je to právě ta třešnička, která směřuje k dokonalosti. V drogerii hledejte rozjasňovač obočí (některé tužky mají z jedné strany barvu a z druhé právě rozjasňovač) a aplikujte ho těsně pod obočí. Použít lze i perleťové oční stíny nebo světlý korektor. V každém případě se obočí opticky pozvedne a pohled se krásně rozzáří.

Když příroda škudlila

Stále se bavíme o krásném a hustém obočí, některé ženy by ale byly vděčné už jen za to, že vůbec nějaké mají. Hormonální změny, životní styl, nemoci i roky řádění s pinzetou, to vše se na obloučcích nad očima podepisuje tak, že jednoho dne můžou chloupky zcela zmizet.

Pak obvykle nezbývá nic jiného než návštěva kosmetičky, která ovládá techniku vláskování, tzv. microblanding. Jde o trvalou úpravu obočí do co nejpřirozenějšího vzhledu, přičemž barva se aplikuje do kožní membrány.

Hlouběji do pokožky se pigment vpichuje u metody „pudrového obočí“. Je to další možnost, jak vytvořit náhradní porost či jak doplnit jeho chybějící části. Zde je ale třeba počítat s tím, že zákrok není zcela levný a bezbolestný, zvlášť když se obě metody kombinují. Musíte chodit na korektury a smířit se s tím, že barva bledne. Z praktického hlediska je to k nezaplacení, nebudete-li každý den složitě dokreslovat to, co příroda vzala, ušetříte si spoustu času i nervů.