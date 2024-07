Nákup oblečení není hračka. Máme pár tipů, jak vybrat ty nej kousky

Klasické chyby Po nekonečném nákupním maratonu dorazíte obtěžkána papírovými taškami s úlovkem domů a s hrůzou zjišťujete, že to, co jste si přinesla, není vlastně tak super, jak to v obchodě vypadalo. Nebo jste si to i tam jen namlouvala? Tolik úsilí a k ničemu, jak je to možné?! Třeba proto, že… … si zkoušíte a kupujete věci, které vypadají hezky v módním časopise nebo na někom jiném. … se řídíte až příliš trendy, a ne tím, co vám ve skutečnosti sedí nebo se vám líbí. … nemáte odvahu vyjet ze zajetých kolejí a pořizujete si pořád dokola to samé. … ignorujete kousky, které by vás rozzářily. … volíte špatné velikosti. … si berete i to, co vás nepřesvědčilo. … nakupujete impulzivně. … se necháte ovlivnit řečmi prodavačky nebo výhodnou nabídkou.