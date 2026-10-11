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Posviťte si na pigmentové skvrny. Zbavit se jich ale bude chtít čas

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  4:30
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
7 fotografií
Léto je pryč, ale na tvářích, dekoltu nebo rukou po něm často zůstávají stopy v podobě tmavých skvrn. Jak se „podpisů“ od sluníčka zbavit?

Mnozí z nás se domnívají, že pigmentové skvrny vznikly během uplynulé dovolené. Ve skutečnosti je to ale většinou jen poslední kapka. Pokožka si totiž pamatuje každé opalování, každé naše prázdninové spálení i roky strávené na slunci bez ochrany.

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Melanin, který nás chrání před škodlivým UV zářením, se časem začne tvořit nerovnoměrně a výsledkem jsou hnědé skvrny na místech, která byla slunci vystavena nejčastěji.

A je úplně jedno, kolik je vám let. Pigmentové skvrny se můžou objevit už po třicítce. Jejich vznik totiž podporují i hormonální změny, těhotenství, některé léky nebo opakované návštěvy solária.

Dobrou zprávou je, že vzniklé pigmentové skvrny je možné při správné péči výrazně zesvětlit. I když je tedy samozřejmě lepší jim předcházet, protože zbavit se jich je vždy náročnější.

Pokud ovšem čekáte, že skvrny zmizí během týdne, budete zklamaní. Zesvětlení bývá otázkou několika měsíců, a to pouze za předpokladu, že budete aplikovat přípravky určené na pigmentaci pravidelně a hlavně nepřestanete chránit pleť před sluncem.

Bez kvalitního SPF se totiž můžou vytvořit nové skvrny nebo se ty původní znovu zvýrazní.

Co pomáhá?

Chce to prostě trpělivost a vědět, co skutečně funguje. Výsledky přináší především pravidelná a dlouhodobá péče, doplněná důslednou fotoprotekcí.

Většina pigmentových skvrn je pouze kosmetickou vadou. Pokud se ale některá začne rychle zvětšovat, mění barvu, tvar, svědí, krvácí nebo má nepravidelné okraje, neodkládejte návštěvu dermatologa.

Pomoct můžou i látky jako vitamin C, niacinamid, kyselina azelaová nebo retinoidy. Důležitá je také dostatečná hydratace pleti plus obnova její přirozené ochranné bariéry pomocí ceramidů nebo kyseliny hyaluronové.

Proč pigmentové skvrny nemizí?

Možná proto, že děláte některou z následujících chyb! Na co si tedy dát pozor?

  • Po létě začnete najednou používat hned několik silných sér naráz.
  • Ošetřujete pouze obličej, zapomínáte ale na dekolt a ruce.
  • Po několika týdnech či dokonce dnech péči vzdáte, protože nevidíte okamžitý efekt.
  • Používáte krém proti pigmentovým skvrnám, ovšem zapomínáte na SPF.
  • Chybí vám řád a pravidelnost, přípravky aplikujete jen tehdy, když si vzpomenete.
Hydratační denní krém s SPF 30 Satin Glow, cena 199 Kč
Kolagenové bioaktivní sérum, cena 322 Kč
Extra firming boost serum, cena 874 Kč
Altruist Anti-redness and Pigmentation SPF 50, cena 502 Kč
7 fotografií

Článek vznikl pro časopis Tina.

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