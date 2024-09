Hra světla a stínů pro dokonalý obličej. Naučte se kouzlo konturování

Regály obchodů jsou plné speciálních prostředků na modelování a korekci obličeje, nicméně ne vždy je máte při ruce. Šikovná žena ale dokáže vyjít s málem, zcela jí postačí základní vybavení a pak si vykreslí tvář do podoby bohyně. Konturování není vlastně o ničem jiném než o hře světla a stínů. Díky tomu lze jednoduše zeštíhlit obličej, zvýraznit oči i lícní kosti či rty a vylepšit nos nebo bradu.

Jak a čím konturovat

Využít můžete tři odstíny make-upu. Jeden, ten bude základní, se nanese na celý obličej. Jím tvář projasněte, měl by být o odstín světlejší, než je přirozený odstín vaší pleti.

Druhý by měl být výrazně sytější, určen je na samotnou modelaci. Stínujte make-upem o dva až tři odstíny tmavším, než jaká je barva vaší pleti, a to po stranách nosu, čela a lícních kostí. Konkrétně vykreslujte podle tvaru obličeje, vždy ale dbejte na to, aby byl přípravek opravdu doztracena rozetřený.

Nakonec vše zlehka rozjasněte i třetím odstínem líčidla, o tři tóny světlejším, než je původní barva vaší pokožky.

Funguje to tak, že oblasti, na které použijete tmavý make-up, ustoupí do pozadí, a naopak ty části tváře, na které aplikujete světlý odstín, opticky vyplují dopředu. Takto lze jednoduše zvýraznit klady tváře a zároveň upozadit její nedostatky.

A ještě je tu bronzer

Do své make-up rutiny můžete přizvat také bronzující pudr. Nanášejte ho užším štětcem na místa, která chcete zvýraznit, ale přitom zúžit, tedy pod lícní kosti či na spodní čelist, kde barvu rozetřete doztracena. Následně jím můžete poprášit i horní víčka a spánky. Růžový dotek aplikujte nad lícní kosti, právě tento odstín v oblasti očí pozdvihne výraz a vykouzlí jemný lifting. I u bronzeru se ale řiďte tvarem obličeje.

Kam s make-upem?

Zjednodušeně lze říct, že za dokonalý obličej je považován ten oválný a celé modelování tváře je o tom, že se snažíte takovému tvaru přiblížit. Jak na to?

Oválný obličej: Je top variantou, takže dokonalé rysy zde stačí jenom podtrhnout. Tmavou barvu naneste pod lícní kosti, světlejší na střed čela, horní linii nosu, do jamky na bradě i pod oči. Bronzer patří těsně pod lícní kosti, je nutné ho rozetřít směrem ven z obličeje.

Podlouhlá tvář: Potřebuje zjemnit ostré rysy, takže tmavý tón přijde na horní část čela, špičku brady, hrany sanic a pod lícní kosti. Světlejší by měl zakotvit uprostřed čela, kolem kořene nosu, na jeho horní linii a pod očima. Tvářenka nebo bronzer se hodí prakticky na celé tváře, ale spíš v menší než ve větší míře, tak jimi šetřete.

Srdcovitá verze: Tmavý odstín přijde na horní část čela s protažením na lícní kosti a světlejší patří do středu čela až k nosu, následně na jeho horní hranu, do jamky na bradě a pod oči. Přípravek nanášejte vždy od středu tváří, postupujte hlouběji pod lícní kosti, a to rovnoměrně.

Kulatá varianta: K optické iluzi oválu se přiblížíte v momentě, kdy potlačíte boční části. Tmavý odstín proto aplikujte na strany čela a skráně, světlý na střední část čela, bradu a jemnou zónu pod očima. Potřebuje bronzer jako o sůl, ovšem nanesený na střed tváří a rozetřený šikmo nahoru doztracena.