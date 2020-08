Krásné vlasy jsou ty, které září zdravím. Dokonalý střih a barva jsou správným začátkem, pravý profesionál toho ale pro vás a vaši hřívu udělá mnohem víc. Začne diagnostikou vlasů, zjistí, co právě potřebují, navrhne to nejvhodnější ošetření, vše s vámi do detailu probere, vysvětlí, a ještě vám poradí s domácí péčí, aby vám pocit, že jdete čerstvě z kadeřnictví, vydržel co nejdéle.

Naše content redaktorka Abigail Lišková se rozhodla vyzkoušet služby Salonu Expert L’Oréal Professionnel v pražském salonu Atelier Kotlár a svěřit se do rukou zkušenému kadeřníkovi Michalovi Zelenkovi. „Mám vlasy dost vysušené a krepatí mi. Chtěla jsem je tedy oživit a dopřát jim potřebnou péči, aby vypadaly přirozeně a zdravě,” říká Abigail.

PŘED A PO:

Michal na Abigail vlasy použil barvu Majirel GLOW, která kombinuje vysoký lesk a neutralizaci pro dokonale přirozený a rozjasněný výsledek. „Pro jeho specifické odstíny a použití je určený hlavně pro neutralizaci, tedy potlačení teplých odstínů barev ve vlasech. Ideální je pro klientky, které si přejí spíše studené odlesky,’' vysvětluje Michal. Po barvení je třeba vlasům dopřát i speciální péči, proto Michal vlasy Abigail ošetřil řadou Pro Longer ze série Expert od L’Oréal Professionnel. Ta cíleně zpevňuje křehké části celého vlasu zevnitř a zároveň se zaměřuje i na konečky, které vyplňuje. Tím dochází ke zhuštění a posílení vlasů po celé jejich délce, ty sílí, jsou chráněné proti lámání a mohou nerušeně růst.

Kadeřník Michal Zelenka nám vysvětlil, čím je Majirel GLOW od L’Oréal Professionnel specifický. „Jde především o výsledný efekt barvení, který je díky vysokému obsahu pigmentů nádherně rozjasňující, a také o jeho sílu korigovat, tedy neutralizovat příliš teplé odstíny, a navíc má vysoký lesk. Je to personalizovaná barva skutečně pro každou ženu a nabízí neomezené možnosti tak, aby vyhověl osobnosti každé klientky.”





Co může klientka čekat po této proceduře?

„Nádherný GLOW lesk vlasů, rozjasnění, úžasnou kosmeticitu - odolnost, pevnost a pružnost, a samozřejmě krásnou, živou barvu,’' říká odborník Michal.

„Často se bojím svěřit své vlasy do rukou odborníka, ale s Michalem jsme si hned od začátku rozuměli. Nejdřív provedl diagnostiku vlasů a pak mi doporučil, co potřebují. Po celé proceduře, jsem se cítila opravdu skvěle. Jemné světlé kontury se krásně hodí k letnímu opálenému looku a vlasy jsem měla dokonale vyživené a lesklé. Michal mi i doporučil produkty na domácí péči. Pro mé suché vlasy byla jasnou volbou řada Pro Longer. Nadchly mě ampulky, které se nanášejí na konečky a zotaví celý vlas,” popisuje Abigail.

PŘED A PO:

Profesionální péče je na vlasech zkrátka vždycky znát. Proto je třeba vybrat si kadeřníka, který vám vyhovuje, a chodit k němu pravidelně. Díky tomu budou vlasy zářit zdravím a zdobit vás v každé situaci. Najděte si i vy svůj salon, který vám vykouzlí vysněný GLOW odstín na míru, na salon lokátoru www.salon-expert.cz.

Foto: Lucie Desmond