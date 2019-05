Pozor na správný výběr kapes

Kromě vhodného střihu džínsů, je nesmírně důležité zaměřit pozornost i na kapsy. Právě ty jsou jednou z hlavní příčin, která zadečku může “ublížit”. Pamatujte, že spodní šev kapes nesmí nikdy začínat v polovině sedací části. Nevhodně našité kapsy zadeček opticky zvětší, rozšíří. Ideální jsou kapsy pokrývající celou zadní partii.

Zapomeňte na zesvětlení denimu

Ošoupání džínových kousků bylo v dobách minulých vysoce trendy záležitostí, ty časy jsou už dávno pryč. Kromě toho, že zesvětlení denimu je tzv. out, postavě vůbec nelichotí. Stehna rozšiřují, zadečky deformují. Pokud tedy v šatníku máte obdobný oděv, rychle s ním pryč. Zadeček nejlépe vynikne v kalhotách v klasické tmavé modři či nesmrtelné černé barvě.

Maminka a leginy mají vždy pravdu

Leginy jsou mezi ženami oblíbeným oděvem. Jsou pohodlné a opravdu praktické. Bohužel málokterá nositelka si uvědomuje, že obepnutý kousek nic neschová. Naopak, dá vyniknout i tomu, co by mělo být ukryto. Pokud nemáte výstavní postavu s dokonalým pevným pozadím bez celulitidy, určitě k leginám nenoste krátké svršky. V lepším případě okolí ukážete, jaké kalhotky preferujete. Slabší tkanina na přímém světle prosvítá. Majitelky kypřejších tvarů by měly být zvláště obezřetné.

Záludný balónový střih

Sukně či šortky s objemnějším střihem jsou sice líbivé, ale také záludné. Lichotí ženám bez výraznějších křivek. Škodí těm, kterým bylo shůry dáno nějaké to kilo navíc. Zadeček se po vzoru balónu nafoukne do obřích rozměrů. Raději se zaměřte na sukně pouzdrové a šortky s rovnými nohavicemi.



Příliš těsné kalhotky

Jeden by řekl, že nad spodním prádlem není potřeba si lámat hlavu. Chyba. Příliš obepnuté kalhotky zadeček rozdělí, což se následně promítne v celkovém vzhledu. Když si budete chtít obléci slim džínsy či sukni kopírující linie těla, kalhotky volte bezešvé ve správné velikosti.