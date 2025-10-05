Většina žen stárnutí nesnáší. Vadí jim vrásky, povislé koutky úst a přepadávající víčka. Aby působily stále svěže, utrácejí horentní sumy za drahé krémy, výživné oleje nebo krycí make-upy.
Podle dermatologů je potřeba pečovat nejen o obličej, ale i o ruce, které jsou denně namáhané (častým mytím, dezinfekcí či používáním saponátů při úklidu) a zub času se na nich podepisuje daleko rychleji. Jak můžete své horní končetiny ubránit před vráskami a zašedlou kůží?
Mažte se opalovacím krémem
Stáří se nehlásí jen vráskami, ale i pigmentovými skvrnami, které na rukou vytvářejí efekt „křepelčího vajíčka“. Pokud se tedy chcete takovým projevům vyhnout, je na čase, abyste začali používat kvalitní opalovací krém s ochranným faktorem SPF 50. Ten pleť na rukou zvláční a zároveň ochrání proti agresivním UVA a UVB paprskům, které mohou kůži nejen poškodit, ale zároveň také vystavit riziku rakovinových nádorů.
Co dělat lépe: Odborníci doporučují aplikovat krém na ruce zhruba 30 minut před odchodem ven. Ruce krémujte i během dne, kdykoli cítíte, že jsou suché.
Omezte mýdla s gelovou konzistencí
Říká se, že čistota je půl zdraví, nic se ovšem nesmí přehánět. Pokud máte ve zvyku drhnout ruce v horké vodě a navrch používat „agresivní“ dezinfekční mýdlo v pumpičce, nemůžete se divit tomu, že vaše ruce jsou suché a popraskané, jako by po nich přejel kombajn.
Co dělat lépe: Podle vědců je úplně jedno, jestli si myjete ruce ve studené nebo teplé vodě, efekt je totiž stejný. Daleko důležitější než teplota vody je ale doba mytí. Podle studií se bakterie z rukou dostávají už po 10 sekundách. K očistě rukou nepoužívejte gely, ale spíš mýdla v kostce, která jsou jemnější a šetrnější k pleti. Přednost dejte hydratačním přípravkům s nižším pH faktorem či obsahem aloe vera.