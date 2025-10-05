Opalovací krém a častá hydratace. Máme pro vás tipy, jak se starat o ruce

Jediný pohled na ruce prozradí váš skutečný věk. Co tedy dělat, aby neodhalily více, než chcete, zkrátka aby byly stále hebké a mladě vypadající? Pár tipů bychom pro vás měli.
Část 1/3
Příliš tuhá mýdla plná chemických složek mohou pokožku rukou zbytečně oslabovat.

Většina žen stárnutí nesnáší. Vadí jim vrásky, povislé koutky úst a přepadávající víčka. Aby působily stále svěže, utrácejí horentní sumy za drahé krémy, výživné oleje nebo krycí make-upy.

Podle dermatologů je potřeba pečovat nejen o obličej, ale i o ruce, které jsou denně namáhané (častým mytím, dezinfekcí či používáním saponátů při úklidu) a zub času se na nich podepisuje daleko rychleji. Jak můžete své horní končetiny ubránit před vráskami a zašedlou kůží?

Mažte se opalovacím krémem

Aktuální číslo

Tina

Předplatné můžete objednávat zde

Stáří se nehlásí jen vráskami, ale i pigmentovými skvrnami, které na rukou vytvářejí efekt „křepelčího vajíčka“. Pokud se tedy chcete takovým projevům vyhnout, je na čase, abyste začali používat kvalitní opalovací krém s ochranným faktorem SPF 50. Ten pleť na rukou zvláční a zároveň ochrání proti agresivním UVA a UVB paprskům, které mohou kůži nejen poškodit, ale zároveň také vystavit riziku rakovinových nádorů.

Co dělat lépe: Odborníci doporučují aplikovat krém na ruce zhruba 30 minut před odchodem ven. Ruce krémujte i během dne, kdykoli cítíte, že jsou suché.

Omezte mýdla s gelovou konzistencí

Říká se, že čistota je půl zdraví, nic se ovšem nesmí přehánět. Pokud máte ve zvyku drhnout ruce v horké vodě a navrch používat „agresivní“ dezinfekční mýdlo v pumpičce, nemůžete se divit tomu, že vaše ruce jsou suché a popraskané, jako by po nich přejel kombajn.

Co dělat lépe: Podle vědců je úplně jedno, jestli si myjete ruce ve studené nebo teplé vodě, efekt je totiž stejný. Daleko důležitější než teplota vody je ale doba mytí. Podle studií se bakterie z rukou dostávají už po 10 sekundách. K očistě rukou nepoužívejte gely, ale spíš mýdla v kostce, která jsou jemnější a šetrnější k pleti. Přednost dejte hydratačním přípravkům s nižším pH faktorem či obsahem aloe vera.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sláma, krabice na hlavě a odhalená prsa. Největší úlety podzimních týdnů módy

Podzimní edice týdnů módy se pomalu ale jistě blíží ke svému konci. Na stovkách přehlídek v Paříži, New Yorku, Miláně a Londýně jsme viděli nejen žhavé novinky pro nadcházející rok, ale také celou...

Zhubněte podle horoskopu. Jaká dieta je ideální pro vaše znamení?

Chcete zhubnout s dietou, která vám bude šitá na míru? Hvězdy vám napoví. Každé znamení má jiné předpoklady i slabiny, proto stojí za to zjistit, co vašemu tělu prospívá a čemu se raději vyhnout....

Horoskop na poslední zářijový týden. Ryby čeká nová láska, Lvy potrápí výdaje

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoci k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?

Stárnete rychleji, než si myslíte? Tyto tři jednoduché úkoly odhalí pravdu

Stárnutí se neprojevuje jen vráskami, ale i tím, jak funguje naše tělo. Jednoduché testy vám odhalí, zda neztrácíte rovnováhu, sílu ani pružnost. Vyzkoušejte je doma během pár minut a zjistěte,...

Horoskop pro každé znamení na 41. týden roku 2025

Jak se nám bude podle hvězd dařit v povolebním říjnovém týdnu? Berani, pozor na finance. Někdo nebo něco se vám chystá udělat pořádný luft v peněžence. Váhy, vám bude pro vás netypicky znít v hlavě:...

Opalovací krém a častá hydratace. Máme pro vás tipy, jak se starat o ruce

Jediný pohled na ruce prozradí váš skutečný věk. Co tedy dělat, aby neodhalily více, než chcete, zkrátka aby byly stále hebké a mladě vypadající? Pár tipů bychom pro vás měli.

5. října 2025

Salát s bulgurem a dýní

Salát s bulgurem a dýní
Recept

Lehké

30 min

Zdravý salátek, který vám dodá všechny důležité živiny.

Jak zkrotit vztek i stres. Jednoduché tipy na okamžité zklidnění

Prudký nával vzteku nebo nervozity může zkomplikovat pracovní den i osobní vztahy. Existují ale jednoduché způsoby, jak se rychle zklidnit a získat nadhled. Pomoci vám může těchto třináct ověřených...

4. října 2025

Horoskop pro každé znamení na 41. týden roku 2025

Jak se nám bude podle hvězd dařit v povolebním říjnovém týdnu? Berani, pozor na finance. Někdo nebo něco se vám chystá udělat pořádný luft v peněžence. Váhy, vám bude pro vás netypicky znít v hlavě:...

4. října 2025

Citrusový koláč s tvarohem

Citrusový koláč s tvarohem
Recept

Střední

60 min

Máte rádi svěží chutě? Pak je pro vás tento koláč jako dělaný.

Jak úlet promění sexuální život? Čekejte koktejl emocí i novou jiskru

Nevěra je otřes nejen pro city, ale i pro celý režim vztahu. Zatímco o emočních újmách se mluví často, o dopadech na sexuální život párů, kteří si nevěrou prošli, už méně. Jak se změní sex poté, co...

3. října 2025

Vyčistí pleť, posílí imunitu. Využijte nečekané benefity hroznového vína

Je sladké, výživné a nízkokalorické, skrývá toho v sobě ale ještě mnohem víc... Toto podzimní ovoce můžete využít i pro své zdraví a krásu. Vysajte z hroznového vína všechny jeho benefity.

3. října 2025

Dýňová polévka s karamelovými jablíčky

Dýňová polévka s karamelovými jablíčky
Recept

Střední

60 min

Vyzkoušejte podzimní polévku ze sladkých i slaných surovin.

SodaStream ART MINT: dvojnásobné osvěžení

Komerční sdělení

Svěží, optimistická, elegantní i uklidňující. Právě taková je barva mint, která si svoje místo vydobyla nejen v móde, ale i v bytovém designu. V trendy mátovém odstínu přichází na předvánoční trh i...

2. října 2025

Pohyb je jako palivo pro duši. Ochrání vás před splíny a úzkostí

To, jak se cítíme, můžeme ovlivnit i tím, že si půjdeme zaběhat nebo se příjemně zapotíme při cvičení ve fitku. Pravidelné sportování tak může sloužit jako prevence psychických problémů.

2. října 2025

Sláma, krabice na hlavě a odhalená prsa. Největší úlety podzimních týdnů módy

Podzimní edice týdnů módy se pomalu ale jistě blíží ke svému konci. Na stovkách přehlídek v Paříži, New Yorku, Miláně a Londýně jsme viděli nejen žhavé novinky pro nadcházející rok, ale také celou...

2. října 2025

Briošky s ricottou a ovocem

Briošky s ricottou a ovocem
Recept

Střední

60 min

Nevíte, co sladkého upéct? Ricotta a čerstvé ovoce si skvěle rozumí.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.