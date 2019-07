Kadeřnice Petra Měchurová se s Vlastinou Kounickou Svátkovou srdečně uvítala a hned na začátek svého kouzlení krásné herečce představila aplikaci Style My Hair PRO. Právě díky ní si můžete v reálném čase a hlavně ve 3D vyzkoušet řadu barevných variant. V mžiku tak poznáte, který odstín vám sluší, aniž by vám ho předem kadeřnice nanášela na vlasy. Je to zábava!

Svůj vysněný odstín už máte? Teď je ještě třeba postarat se o to, aby vám vydržel krásný co nejdéle! Vlastina otestovala přípravky z řady Blondifier od L’Oréal Professionnel, které jsou určeny i na domácí péči. S její pomocí vydrží vysněný odstín krásně neutralizovaný a vlasy hydratované až do příští návštěvy kadeřníka. Celá řada se hodí pro blondýnky všech odstínů a nezáleží, zda potřebuje zneutralizovat žluté podtóny, anebo si vaše hříva žádá regeneraci a nový lesk.

A nezapomeňte ani na extra výživu. Petra Měchurová Vlastině doporučila sprej Blondifier Blond Bestie. Proč právě tohle? Šetrné složení přípravku je navrženo tak, aby vyživovalo, chránilo a dodávalo vlasům lesk. Navíc obsahuje vitamin E, který bojuje proti volným radikálům. Svoji novou barvu si užijete s lehkostí!

Chcete vyhrát řadu péče o blond vlasy? Mrkněte na stránku najdisvujodstin.jenprozeny.cz, kde se dozvíte i o novinkách L’Oréal Professionnel! Soutěž platí do 10. 7. 2019.