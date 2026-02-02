Móda ve znamení hygge. Je hřejivá, pohodlná, láká k zachumlání

Buďte trendy, buďte v pohodě. A jako bonus tak světu dokážete, že je vám dobře a teplo. Vyzkoušejte nosit hygge.
Svetr, ze kterého už na první pohled sálá příjemné teplo, je základem šatníku...

Svetr, ze kterého už na první pohled sálá příjemné teplo, je základem šatníku správných milovníků hygge.

Sukně, cena 415 Kč
Pléd, cena 1798 Kč
Kalhoty, cena 1379 Kč
Kardigan s norským vzorem, cena 899 Kč
Trend hygge vznikl jako reakce na úmornou severskou zimu, tmu a chlad. Stal se synonymem skandinávské útulnosti a pohody, která vládne především v oblasti bydlení.

Postupem času se ale z hygge stala přímo estetika, která mocně přesahuje do vícero oblastí života. Není tedy jen o přírodně vyladěném interiéru, severském nábytku, teplých ponožkách a hrncích s jelenem, ale spíš o malých rituálech, které zajistí dobrou náladu, přinesou energii a posílí tělo i mysl.

Přenést se dají samozřejmě do módy a kosmetiky – a to je to, na co si teď posvítíme... Možná i doslova, protože světlo hraje v hygge zásadní roli.

Móda ve znamení hygge

V první řadě je třeba zdůraznit, že v tomto případě to není o tom, aby se jedinec dokonale upravil, ale aby se oblékl tak, že z něho bude cítit, jak moc dobře mu je.

Aspekt pohodlí je primární, na dotek měkké a k tomu hřejivé materiály typu vlna, kašmír nebo samet hrají prim. Hrubé pleteniny, flís a další podobné kusy jsou klíčem k tomu obléct se tak, že se člověk zklidní.

Sálá z nich teplo domova a pohoda, což ještě víc umocní barevná paleta, která se drží tlumených tónů – kraluje v ní smetanová, skořicová, šedá, písková, karamelová, mléčně béžová nebo barvy lesa.

Co se střihů týče, vedou nekomplikované modely. Do konceptu hygge patří kapsy, legíny, dlouhé kabáty i boty, které nikdy netlačí. Rukavice, teplé ponožky, strukturované čepice a huňaté šály jsou jen třešničkou na dortu.

Článek vznikl pro časopis Tina.

