Trend hygge vznikl jako reakce na úmornou severskou zimu, tmu a chlad. Stal se synonymem skandinávské útulnosti a pohody, která vládne především v oblasti bydlení.
Postupem času se ale z hygge stala přímo estetika, která mocně přesahuje do vícero oblastí života. Není tedy jen o přírodně vyladěném interiéru, severském nábytku, teplých ponožkách a hrncích s jelenem, ale spíš o malých rituálech, které zajistí dobrou náladu, přinesou energii a posílí tělo i mysl.
Přenést se dají samozřejmě do módy a kosmetiky – a to je to, na co si teď posvítíme... Možná i doslova, protože světlo hraje v hygge zásadní roli.
Móda ve znamení hygge
V první řadě je třeba zdůraznit, že v tomto případě to není o tom, aby se jedinec dokonale upravil, ale aby se oblékl tak, že z něho bude cítit, jak moc dobře mu je.
Aspekt pohodlí je primární, na dotek měkké a k tomu hřejivé materiály typu vlna, kašmír nebo samet hrají prim. Hrubé pleteniny, flís a další podobné kusy jsou klíčem k tomu obléct se tak, že se člověk zklidní.
Sálá z nich teplo domova a pohoda, což ještě víc umocní barevná paleta, která se drží tlumených tónů – kraluje v ní smetanová, skořicová, šedá, písková, karamelová, mléčně béžová nebo barvy lesa.
Co se střihů týče, vedou nekomplikované modely. Do konceptu hygge patří kapsy, legíny, dlouhé kabáty i boty, které nikdy netlačí. Rukavice, teplé ponožky, strukturované čepice a huňaté šály jsou jen třešničkou na dortu.
