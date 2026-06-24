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Hydratace pokožky v létě: Dopřejte jí péči, kterou skutečně potřebuje

Komerční sdělení   14:00

Hydratace pokožky v létě: Dopřejte jí péči, kterou skutečně potřebuje. | foto: Archiv Mark Distri

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Je vaše pokožka v létě dostatečně hydratovaná? V tomto období bývá totiž vystavena zvýšené zátěži. Sluneční záření, chlorovaná voda, mořská sůl i častější sprchování mohou narušovat její přirozenou ochrannou bariéru a vést k vysušení, pnutí nebo ztrátě elasticity. Pravidelná hydratace je proto základem zdravě vypadající a hebké pokožky po celé léto.

Ideálním pomocníkem je Bi-Oil Tělové mléko, které bylo vyvinuto speciálně pro každodenní intenzivní hydrataci suché pokožky. Bi-Oil je zcela revoluční tělové mléko, které obsahuje 42 % olejových složek, to je 2x více než jiná tělová mléka. Poskytuje tak pokožce potřebné lipidy, jejichž obsah může klesat vlivem častého mytí, extrémního počasí nebo klimatizace. Kombinace vysokého podílu oleje s hydratačními složkami pomáhá pokožce efektivně zadržovat vlhkost a chrání před vysoušením.

Hydratace pokožky v létě: Dopřejte jí péči, kterou skutečně potřebuje.

Mléko se snadno roztírá, rychle se vstřebává a nezanechává nepříjemný mastný film. Pokožku zanechává jemnou, pružnou a dlouhodobě hydratovanou. Pravidelné používání Tělového mléka po sprše nebo po pobytu na slunci pomáhá obnovovat komfort pokožky a podporuje její zdravý vzhled.

Komplexní péči je vhodné doplnit také o Bi-Oil Pečující olej, který je dlouhodobě oblíbený zejména v péči o jizvy a strie. Díky kombinaci rostlinných olejů, vitamínů a patentované složky PurCellin Oil™ podporuje zlepšení vzhledu jizev, pomáhá pečovat o pokožku se striemi a přispívá k jejímu celkově sjednocenému vzhledu. Pravidelná aplikace navíc zanechává pokožku vyživenou a hebkou.

Hydratace pokožky v létě: Dopřejte jí péči, kterou skutečně potřebuje.

Léto je ideální čas dopřát pokožce péči, která jí pomůže zvládat každodenní zátěž. Spojení Bi-Oil Tělového mléka pro hydrataci a Bi-Oil Pečujícího oleje pro cílenou péči o jizvy a strie představuje jednoduchou cestu k pokožce, která bude po celé léto působit zdravě, pružně a krásně.

Hydratace pokožky v létě: Dopřejte jí péči, kterou skutečně potřebuje.
Hydratace pokožky v létě: Dopřejte jí péči, kterou skutečně potřebuje.
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