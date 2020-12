Tvarově a barevně zůstávají stejné, avšak u Macaron Grand dala více prostoru barvám v limitované edici kabelek s kontrastními podšívkami. Hravost barevných kombinací dává kabelkám jedinečnost a možnost být jiná. Klasickou šedou rozzářila fosforově žlutou podšívkou, nebo do hnědé všila fialovou. Víc už prozrazovat nebudeme. Jak dopadlo barevné ladění objevujte na www.FOLBEUR.com

„Hned jak jsem dostala první prototyp Macaron Grand do ruky a začala ji testovat, věděla jsem, že tohle je perfektní kabelka. Vše, co jsem potřebovala mít po ruce, se do ní vešlo. Pokaždé, když jsem ji otevřela, nabila mě žlutá podšívka energií. Říkala jsem si, že tohle chci pro každou ženu. A protože jsme každá jiná, zvolila jsem různé barevné kombinace. Do rodiny produktů FOLBEUR přibyla další kráska. A podle mě absolutní hvězda! “ Říká s nadšením o své nové kolekci designérka Markéta Folberová.

Současná kolekce kožených kabelek a doplňků FOLBEUR nabízí 5 modelů kabelek, 2 typy peněženek a 1 etui v mnoha barevných odstínech. Vedle čistých linií a minimalistického designu jsou to právě barvy, které doplňkům vtiskávají jedinečnost a osobitý styl. Veškeré produkty jsou vyrobené z kvalitní italské kůže. Tento špičkový materiál odebírají pro své modely i nejlepší světové značky. Kolekce obsahuje velké kabelky GRAND, POCHE a PETIT a cross body kabelky MACARON PETIT a MACARON GRAND. Peněženky najdete pod názvy TARTELETTE PETIT A TARTELETTE GRAND. Všechny kožené kabelky včetně doplňků se vyrábějí ručně v České republice v Třebechovicích pod Orebem. Vše na www.FOLBEUR.com.

Vyrobeno v České republice v Třebechovicích pod Orebem.

LEATHER CARE

Baleno v designovém látkovém dust bagu určenému ke správnému ukládání kabelky.

Každá kabelka obsahuje vosk a houbičku na ošetření kůže, který ji chrání, udržuje a také impregnuje.