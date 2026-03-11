Hristina Georgievska a její must have pro každodenní práci

Pleť jako nosič světla
Na otázku, co v jejím pracovním kufru nikdy nechybí, odpovídá bez váhání. Skin Food Light, což je lehčí verze klasického krému. Používá ho nejčastěji jako podklad pod make-up, zejména když pracuje s mastnější nebo smíšenou pletí a potřebuje lehkou, rychle vstřebatelnou texturu, která pleť sjednotí, ale nezatíží. Nechá ho chvíli vstřebat, mezitím připravuje další kroky, a teprve potom nanáší make-up. Výsledek je znát. „Make-up se hezky propojí s krémem a krásně se pak roztírá,“ vysvětluje. Na pleti nejsou vidět oddělené vrstvy produktu, ale působí jako jeden celek, který drží i pod ostrými světly.
Když chce Hristina dodat víc komfortu a výživy, sahá po Skin Food denním krému. Ten podle ní vytváří efekt, který dnes klientky chtějí nejčastěji – zdravou, zářivou pleť bez pocitu mastnoty. Intenzivní hydratace a ochrana pomáhají tomu, aby pleť nepůsobila unaveně ani po několika hodinách focení. A právě šetrná, přírodní péče je podle ní ideálním základem, protože pleť podporuje, místo aby ji zatěžovala. Zdravá pleť není trend, ale nový standard.
Glow, který nechá vyniknout vás
Když se řeč stočí ke glow efektu, její hlas lehce ožije. Ne proto, že by šlo o módní vlnu, ale proto, že světlo je pro ni základním nástrojem. Z toho důvodu si zamilovala Skin Food Glow Drops, které může používat intuitivně. Někdy je smíchá s krémem, nebo je přidá přímo do make-upu, jindy je nanese až na závěr, když vidí, že pleti chybí život. „Za dvě vteřiny vytvořím to, co potřebuju,“ říká a z jejího nadšení je vidět, že s tím má velké zkušenosti.
Upozorňuje však, že „glow“ není univerzální řešení. Na kameře může světlo fungovat jinak než naživo, a ne každá pleť snese lesk všude. Proto dávkuje, zkouší, upravuje.
Nechat look oživit sluncem
Podobně přistupuje i k bronzing efektu. Skin Food Bronzing Drops nepoužívá jako tvrdý konturovací nástroj, ale jako způsob, jak dodat pleti energii. Malé množství smíchá mezi prsty se Skin Food denním krémem, a jemně rozetře po obličeji, aby tón působil sjednoceně a přirozeně. Jindy kapky přidá až na hotový make-up na místa, kam by přirozeně dopadalo slunce – lícní kosti, čelo, bradu. „Hlavní je nepřehnat to a opravdu dobře rozetřít,“ dodává. Bronzed look podle ní nemá být vidět jako vrstva, má to být přirozené oživení pleti.
Kapky používá i na tělo, když chce sjednotit dekolt nebo ramena, a znovu se vrací k tomu, co je pro ni nejdůležitější. Produkt musí fungovat v různých situacích a zároveň respektovat přirozený vzhled pokožky.
Detaily, které rozhodují
Během líčení nanáší Skin Food Lip Stick na rty ještě předtím, než začne pracovat s barvou. „Nedokážu si představit dokonale nalíčenou pleť a k tomu suché rty,“ říká. Hydratované rty vypadají hladší, plnější a barva na nich drží lépe bez usazování do linek. Někdy ho používá jen jako péči, jindy jako jemný lesk přes rtěnku. Hristina přiznává, že právě tenhle produkt je její srdcovka. Nejen, že je to součást její práce, jeden má stálé místo v její kabelce a často ho najde i v kapse kabátu. Je to taková malá jistota, po které sáhne automaticky nejen na place, ale i během běžného dne.
Když potřebuje dodat tělu hydrataci bez pocitu těžkosti, sahá po Skin Food Ultra Light Dry Oil. Olej ve spreji dodá pokožce komfort a jemný saténový efekt, ale nezanechá mastný film. V rychlém tempu backstage je to přesně ten typ přírodní péče, která funguje nenápadně, ale spolehlivě.
Když make-up splyne s osobností
Během rozhovoru se Hristina opakovaně vrací k jedné věci – k harmonii. Klientky dnes podle ní chtějí přirozenost a minimalismus, ale nechtějí se vzdát glow efektu. „Není to buď, nebo. Všechno musí být v rovnováze, aby se cítily dobře.“
Skvělý make-up podle ní není o množství produktu ani o dokonalé technice. Důležité je, aby nebyla vidět všechna ta práce za ním. „Když člověk září, cítí se sám sebou a není poznat, kolik práce to stálo, to je pro mě opravdu skvělý make-up.“
A právě proto jsou produkty z řady Skin Food, které podporují pleť, respektují ji a nechávají vyniknout osobnost, jistotou při její každodenní práci. Objevte Hristininy must have a zkuste její přístup převést i do své rutiny.