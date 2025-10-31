V posledních letech se v oblasti péče o pokožku i tělo stále častěji objevuje termín holistický přístup. Nejde o krátkodobý trend, ale o hlubší filozofii, která propojuje fyzické, psychické i emoční aspekty našeho bytí. V čem tedy spočívá její kouzlo a proč se vyplatí o ni zajímat?
Zaměřeno na celistvost
Holistická neboli celostní kosmetická péče chápe krásu jako jedinečné propojení těla, mysli a duše. Nejde jen o správně zvolené produkty – skutečně zdravá a zářivá pleť totiž odráží i životní styl. Kvalitní spánek, vyvážená strava, dostatek pohybu a relaxace jsou stejně důležité jako vhodné sérum či maska. Péče o sebe se tak stává cestou k harmonii mezi vnitřním a vnějším.
„Stárnutí organismu je komplexní proces ovlivněný řadou biologických, genetických a environmentálních faktorů a je potřeba k němu tak přistupovat,“ vysvětluje na úvod Izabela Porubská, vedoucí lékařka kliniky Yes Age. V poslední době se v této souvislosti stále více skloňuje i pojem epigenetika.
„Tato relativně nová vědní disciplína zkoumá změny na úrovni genů, k nimž dochází vlivem prostředí. Některé geny je třeba aktivovat, aby mohly podpořit regeneraci buněk, opravu DNA a posílení imunitního systému. Jiné je naopak vhodné deaktivovat, aby se předešlo vzniku nemocí a předčasným projevům stárnutí. Zdravý životní styl tak hraje v tomto procesu zásadní roli,“ dodává lékařka.
Péče jako cesta k harmonii
Prevence předčasného stárnutí by měla zahrnovat nejenom kosmetickou péči, ale taky celkově zdravý životní styl.
„Vzhledem k tomu, že se věnuju akupunktuře a zajímám se o propojení tradičních forem léčitelství, jako je čínská medicína, ájurvéda a podobně, budeme holistický přístup praktikovat i u nás na klinice. Propojíme západní medicínu s tou komplementární – s akupunkturou, vysoce kvalitní suplementací ve formě infuzí i tablet a terapií světlem,“ vysvětluje Izabela Porubská.
V domácí péči se zaměřte především na šetrné čištění a přírodní kosmetiku. Prospějí vám masáže kamenem gua sha, lymfatická drenáž nebo reflexní masáže, které podporují mikrocirkulaci, detoxikaci i uvolnění napětí. Jednou z cest, jak si udržet přirozeně mladý vzhled, je taky obličejová jóga.
Vylepšený biologický věk
Věděla jste, že každý z nás má dva různé druhy věku? A to chronologický a biologický? „Chronologický věk máme zapsaný v občance – jednoduše jde o počet let od narození.
Biologický naproti tomu ukazuje, jak ‚opotřebované‘ je naše tělo a jak fungují naše orgány, buňky a metabolismus. Dva lidé stejného ročníku tak můžou mít úplně odlišný biologický věk, přičemž rozdíl může činit i deset a více let,“ vysvětluje František Zámola, spoluzakladatel a vedoucí lékař Healthy Longevity Clinic.
Biologické stárnutí je ovlivněno životním stylem, stravou, stresem, spánkem, kouřením, množstvím pohybu i genetickou výbavou. Proto se někdo cítí a vypadá mladší, zatímco jiný naopak předčasně stárne.
„Pokud vás zajímá váš biologický věk, můžete si ho nechat změřit například epigenetickými testy, které sledují změny v DNA. Určit se dá i z analýzy krve – některé laboratorní testy dokážou odhalit míru zánětu v těle, stav imunitního systému nebo délku telomer, což jsou ochranné ‚čepičky‘ na koncích chromozomů, které chrání DNA před poškozením a zkracují se při každém buněčném dělení. To všechno jsou markery biologického věku, který přesně určí i komplexní přístrojové metody, jako je měření cévní pružnosti, svalové síly, kapacity plic či kognitivních funkcí,“ dodává lékař.
A dobrá zpráva nakonec: Na rozdíl od chronologického věku lze ten biologický ovlivnit správnou péčí o tělo i mysl. Geny tak nemusejí být náš osud, protože každodenní rozhodnutí – co jíme, jak spíme, jak zvládáme stres nebo jak se hýbeme – můžou doslova přepisovat naše epigenetické hodiny.
Co funguje?
„V hektické době plné stresu, v níž žijeme, je mimořádně důležitá péče o psychickou a sociální pohodu,“ dodává Izabela Porubská.
Pravidelnost je klíčem ke zdraví a kráse
S přibývajícím věkem klesá hladina estrogenu a dalších hormonů, což ovlivňuje hydrataci, elasticitu a hustotu pleti. Tyto změny se promítají do typických známek stárnutí, jako jsou jemné i hlubší vrásky, suchost, ochabování kontur, ztráta jasu, sklon k nerovnoměrné pigmentaci a celkově unavený vzhled.
Zdravým životním stylem, kvalitní péčí a moderními anti-aging postupy lze tyto projevy výrazně zpomalit. Klíčem je každodenní péče o pokožku – čištění, hydratace a důsledná ochrana před sluncem, kvalitní kosmetická péče pomocí sér a masek, doplněná o cílené procedury, které stimulují regeneraci a zpomalují stárnutí. Tento komplexní přístup vám pomůže udržet pleť pevnou, vláčnou a zářivou i v pozdějším věku.
Důležité vitaminy a minerály
Mezi látky, které bychom měli suplementovat, patří omega-3 mastné kyseliny a vitamin D: tělo si je totiž v našich zeměpisných šířkách nedokáže v dostatečném množství vyrobit samo.
Doplnit je třeba i antioxidanty, které zpomalují stárnutí způsobené volnými radikály a oxidačním stresem, vlákninu pro lepší zažívání nebo resveratrol, jenž přispívá k dlouhověkosti a zdraví srdce.
Hodně se teď mluví taky o koenzymu NAD+, který odstraňuje poškozené části buněk a podporuje opravu DNA či spermidinu. Vhodné jsou i látky potřebné pro správnou činnost centrálního nervového systému, například citikolin.
Článek vznikl pro časopis Žena a život.