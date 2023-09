Oblíbená barva: hnědá. Víme, jak ji v šatníku nakombinovat

Spousta z vás by asi se slovy v titulku ani trochu nesouhlasila. Hnědá nemá mnoho fanynek. Je to ale škoda. Proč tuto barvu zařadit do své garderóby? A s čím vytvoří dokonalý celek?