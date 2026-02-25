Garnier Color Naturals: Síla 5 olejů a 100% krytí šedin

Barvení vlasů už dávno není jen o změně odstínu. Spotřebitel očekává víc – chce intenzivní barvu, která vydrží, dokonalé krytí šedin a především péči, která vlasy během procesu nezničí, ale naopak posílí. Přesně tyto požadavky splňuje řada Garnier Color Naturals, která se i po letech na českém trhu neustále inovuje, aby vlasům dodala to nejlepší z přírody.
Výživa v hlavní roli Síla 5 ovocných olejů
Pečující receptura je obohacena o extrakt z pěti blahodárných ovocných olejů: olivového, avokádového, karité (bambuckého), brusinkového a arganového.
Tyto oleje pronikají hluboko do struktury vlasu, kde intenzivně vyživují vlasové vlákno. Výsledek je patrný na první pohled i dotek – vlasy jsou hebké, pružné a odrážejí světlo s vysokým leskem. Díky této péči barva vypadá přirozeně a zdravě po mnoho týdnů.
Nekompromisní ke každé šedině
Garnier Color Naturals je sázkou na jistotu. Složení bylo vyvinuto tak, aby poskytovalo 100% krytí šedin. Vysoce koncentrované pigmenty se rovnoměrně rozmístí po celém povrchu i uvnitř vlasu, čímž zajistí sytý a jednotný barevný výsledek od kořínků až po konečky.
Důvěra prověřená časem
Přestože se trendy v kosmetice mění závratnou rychlostí, Garnier Color Naturals zůstává stálicí. Dlouhá historie na českém trhu není jen číslem v kalendáři, ale především důkazem kvality. Spotřebitelky se k ní vracejí právě proto, že kombinuje nejmodernější technologie barvení se silou přírodních olejů.
Snadná aplikace pro perfektní výsledek
Díky krémové konzistenci se barva snadno nanáší a nestéká. Stačí si vybrat z bohaté palety odstínů – od zářivých blond přes syté hnědé až po hlubokou černou – a dopřát svým vlasům péči, kterou si zaslouží.