Kdybychom hledali pojem, který se jen těžko definuje, pak francouzský šarm vyhraje na plné čáře. Ten totiž není jenom o vzhledu. Je to kombinace elegance, sebejistoty, lehkosti a nenucenosti, primárně nejde o dokonalost, ale o dojem, který člověk zanechá.
Francouzský styl říká, že méně bývá více. Oblečení nepůsobí překombinovaně, líčení není přehnané a nic nekřičí. Přesto si takového člověka všimnete. Dovede nosit jednoduché věci s přirozenou jistotou a vypadá, jako by se o to ani nesnažil...
K tomu se také určitým způsobem chová. Vyzařuje z něj klid a jistá dávka tajemnosti, disponuje smyslem pro humor, umí být ironický a zvládá nenuceně konverzovat.
Celkem alchymie, že ano? Ale když začnete u šatníku a úpravy zevnějšku, jistě si osvojíte i zbytek!
5 triků na osvojení francouzského kouzla
- Tajemství kombinací: Když se řekne „pařížská móda“, většina z nás si představuje ty luxusní módní domy, kde jen za šátek dáte svůj roční plat. Pravdou ale je, že francouzský šarm není o tom, že se musíte topit v bohatství. „Pravé“ Francouzky přirozeně podporují řemeslnou výrobu a kvalitní zpracování, levné hadříky odmítají, ale to neznamená, že si levnější věci občas nekoupí... Koupí a pak je kombinují právě s těmi nadčasovými kvalitními kousky. Propojit staré a nové nebo levné a drahé je zkrátka jedním z těch tajných triků, které dovedou vytvořit outfit, co se nesnaží o dokonalost, ale má šmrnc.
Tip:
Balerínky, dámské střevíce inspirované baletní obuví, nechybí v šatníku žádné Francouzky. Ale pozor na to, co dělají s nohou. Slušivé jsou ty hodně vykrojené s tenkou podrážkou a kulatou špičkou. Ke slim džínům vypadají perfektně.
- Žádná loga: Okázale ukazovat, že máte značkový svetr či kabelku, se mezi těmi, co ctí pařížský styl, nesluší. Jedno logo na tričku se ještě tolerovat dá, ale obléct se do nich od hlavy až k patě je zkrátka nemyslitelné.
- Pátrání v historii: Francouzky razí teorii, že pokud víte, kdo jste, můžete být víc samy sebou. A s tím zákonitě roste i sebevědomí. Proto protřiďte své rodinné poklady a vyberte z nich něco, co vás zaujme. Stará brož, náhrdelník nebo sako, to vše lze kreativně využít při vymýšlení outfitu.
- Nejen černá barva: Paříž je trochu ponurá, často bývá zataženo, mrholí, obloha je šedá, stejně jako většina fasád domů. Přesto ji vždy milovali malíři, mistři barev, a bylo to právě proto, že šedá probudí ostatní barvy k životu. Když dáte jasným a výrazným odstínům klidné šedé pozadí, začnou zářit. Skoro každý rok hraje ve městě módy prim nějaká barva. Žlutá, oranžová, modrá či lila – všechny se postupně vystřídaly. Proto to vyzkoušejte taky. Vyberte si jednu a tu se pokuste každý den zakomponovat do svého outfitu.
- Dokonale nedokonalá hlava: Ve Francii se často říká: „buď vlasy, nebo klobouk“. Pointa tkví v tom, že pokud nemáte náladu nebo možnost řešit účes, zkrotíte ho pokrývkou hlavy nebo ležérně uvázaným šátkem. Mírně rozcuchané vlasy jsou navíc stejně sexy!
Článek vznikl pro časopis Tina.