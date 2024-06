Ewa Farna se stává oficiální ambasadorkou Notina pro Česko

Zpěvačka Ewa Farna se stala hlavní tváří Notina pro Česko. Společně s největším evropským e-commerce prodejcem kosmetiky spojují své síly a pro zákazníky připravují atraktivní zážitky nejen z nakupování. Ewa bude součástí kampaně Feel Good, jejímž dlouhodobým cílem je zpříjemnit zákazníkům online nakupování a ulehčit jim výběr produktů pomocí nejnovějších technologií, aby se neustále cítili a vypadali skvěle.

Notino je nejsnadnější cesta ke kráse a zdraví a zákazníci si tak můžou být jisti, že budou skvěle vypadat a cítit se vždy sebevědomě. „Spolupráce s Notinem mi zkrátka dává smysl. Tady to prostě klaplo. Je to dokonalé propojení s mou hudební kariérou. Myšlenku, aby se každý cítil dobře, se snažím posilovat i v textech svých písniček,“ říká Ewa Farna.

V příštích měsících se bude zpěvačka podílet na mnoha aktivitách společně s Notinem. „Připravujeme hezké věci pro moje fanynky. V rámci nějaké mé akce si společně uděláme hezký holčičí selfcare day. Vytvoříme pro ně místo, kde se budou cítit hezky a přijatě. To potřebuje každá holka,“ doplňuje Ewa Farna detaily spolupráce.

Krása i nejnovější technologie

Kampaň Feel Good znamená nejen cítit se dobře a vypadat dobře, ale také to znamená používat na Notinu nejnovější technologie, které zákazníkům usnadňují a zpříjemňují zážitek z online nakupování. „Líbí se mi, že Notino usnadňuje nákup zákazníkům pomocí chytrých vychytávek. Například díky virtuálnímu zrcadlu jsem našla své oblíbené produkty, které kupuji neustále dokola,“ říká Ewa.

Kromě moderních technologií, které usnadňují zákazníkům nákup z pohodlí domova, nabízí Notino široký výběr produktů od světových i lokálních značek, kde každý najde přesně to, co potřebuje. „Nakupuju jednou za čas, ale vždy je to velký nákup. Vyberu nejen pro sebe, ale taky pro svou mladší ségru, mámu i manžela. Na Notinu je zkrátka vše, co hledám,“ doplňuje Ewa Farna.